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    • 08.03.2021 23:24
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    Oğlunu boğarak öldüren baba polise kendisini ihbar etti: Ben birini öldürdüm

    'nın ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta site görevlisi olarak çalışan İsmail. K. (32), evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu Hüseyin.K'yı boğarak öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayan baba, "Ben birini öldürdüm." ihbarında bulundu.

    AJANSLAR
    Oğlunu boğarak öldüren baba polisi aradı

    Konya'da baba İsmail K., eşinin pazarda olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle 10 yaşındaki oğlu Hüseyin K.'yı boğarak öldürdü. Katil baba cinayet sonrası polise kendisini ihbar etti. Polisi arayan İsmail. K, "Ben birini öldürdüm." dedi.

    Polis ekiplerini yolda karşılayan ve eve götüren İ.K. gözaltına alındı.

    İ.K'nin son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı kaydedildi.

    Eve gelen minik çocuğun diğer yakınları ise sinir krizi geçirdi.

    Minik Hüseyin K.'nin cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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