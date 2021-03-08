Konya'da baba İsmail K., eşinin pazarda olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle 10 yaşındaki oğlu Hüseyin K.'yı boğarak öldürdü. Katil baba cinayet sonrası polise kendisini ihbar etti. Polisi arayan İsmail. K, "Ben birini öldürdüm." dedi.