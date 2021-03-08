Rasim Öztekin'in son sağlık durumunu doktoru açıkladı 'Hayati tehlikesi bulunuyor' Kızı Pelin Öztekin böyle görüntülendi
Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin, hastanede tedavi altına alındı. Rasim Öztekin'in son sağlık durumu herkes tarafından merak edilirken en net açıklama doktorundan geldi. Usta oyuncu Rasim Öztekin'in doktoru yaptığı açıklamada hayati tehlikenin devam ettiğini belirtti. Öte yandan kalp krizi geçiren babası Rasim Öztekin'in yanından bir an olsun ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önünde oturup çaresizce ağladığı anlar herkesi derinden etkiledi.
Prof. Dr. Koçoğulları " Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır." dedi.
Kadıköy'de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztekin'in sağlık durumu ile ilgili hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sayın Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde evinde fenalaşması üzerine eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak 112 ekiplerimize haber verilmiş. 112 ekipleri tarafından yerinde müdahalesi yapılan hasta en yakın Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürülmüş. Beykoz Devlet Hastanesi'nde ek müdahaleleri yapılan hastanın kardiyak durumunun stabilleşmemesi üzerine hastanemiz ile kontağa geçildi ve hastanemize getirildi.