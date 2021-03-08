ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde, 1,80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, drift attığı, 'Dur' ikazına uymadığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 18 bin 500 TL ceza verildi.

N.C. polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı sırada "Ağabey az ceza yazın. Ödeyecek gücüm yok. Çok yazarsanız ödeyemem" dedi.