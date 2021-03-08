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    • 09.03.2021 02:00
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    'de 'Dur' ihtarından kaçan şüpheli, toplama çuvalında saklanırken yakalandı!

    'de polisin 'dur' ikazına uymayıp kaçan sürücü otomobilini bırakıp, atık toplama çuvalında saklanmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliye 'Dur' ikazına uymadığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 18 bin 500 TL ceza kesildi.

    İHA
    Kağıt çuvalından saklandı

    Denizli'de polisin 'dur' ikazına uymayıp kaçan sürücü otomobilini bırakıp, atık kağıt toplama çuvalında saklanmaya çalışırken yakalandı.

    Olay, saat 21.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 20 FD 547 plakalı otomobilin sürücüsü kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından ekipler, otomobili Çal Caddesi'nde park halinde buldu.

    KAĞIT TOPLAMA ÇUVALI İÇİNDE SAKLANMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
    Otomobilden inen sürücü N.C. kaldırım üzerindeki demire zincirlenmiş haldeki atık kağıt toplama çuvalı içinde saklanmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

    ALKOLLÜ ÇIKTI
    Yapılan kontrolde, 1,80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, drift attığı, 'Dur' ikazına uymadığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 18 bin 500 TL ceza verildi.

    N.C. polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı sırada "Ağabey az ceza yazın. Ödeyecek gücüm yok. Çok yazarsanız ödeyemem" dedi.

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