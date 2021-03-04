Türkiye, COVİD-19 ile mücadelede 'normaleşmeye' başladı. 81 il, renk renk kategorilere ayrıldı. Vaka sayılarının arttığı Karadeniz ise kırmızıya boyandı! Bölge halkı, maske ve mesafeye uymadı. Virüs en çok cenazelerden bulaştı. Sinop'ta bir teyze ise adeta süper bulaştırıcıydı! Geçtiğimiz aylarda Boyabat'ta yaşayan bir teyzenin eşi rahatsızlandı. Kurtarılamadı.



İstanbul'da yaşayan oğulları cenazeye katıldı. Köydeki komşuları ise yaşlı kadını yalnız kalmaması için evlerinde ağırladı. Bir süre sonra ateşi, yükselmeye başlayan teyze, 6 günde tam 41 evi dolaştı! Köydeki 200 kişiye virüs bulaştırdı. Testi pozitif çıkınca Coronavirüs'e yakalandığı anlaşıldı. Ancak virüsün bulaştığı köy sakinlerinden birçoğu kurtarılamadı.







Boyabat, geçtiğimiz aylarda karantinaya alınmıştı.



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Beyim öldüyse kimse yaşayamaz demiş teyze!



6 yılda ben 41 eve misafirliğe gitmedim. Bu ne hız!



Teyze virüsün Sinop distribütörü.



Sinop'u tek başına kırmızıya boyamış.



Sinop'ta kaç tane ev var ki zaten!



41 evi nereden buldunuz Sinop'ta?



Sinop'un Azraili kadın yuh be...







VİRÜSÜ O TAŞIDI

Sinop'a benzer bir olayda İngiltere'de yaşandı. İşadamı Steve Walsh geçtiğimiz yıl ocak ayında Singapur'daki iş gezisine katıldı. Bin kişinin katıldığı konferansta virüse yakalandı. 24 Ocak'ta Fransız Alpleri'ne gitti ve tatil yaptı.







28 Ocak'ta Londra'ya döndü, 5 Şubat'ta rahatsızlandı. Testi pozitif çıktı. Temas ettiği 11 kişiye virüs bulaştırdı. Katil virüsü İngiltere ve Avrupa'ya getiren kişi olarak suçlandı! Herkesin 'süper bulaş' dediği Walsh, "Avrupa'daki 30 milyon vakanın suçlusu ben değilim" savunması yaptı.





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