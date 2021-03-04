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    'ta 6 günde 41 ev dolaşan yaşlı kadın 200 kişiye Coronavirüs bulaştırdı!

    ’ta yaşlı bir kadın 6 günde 41 evi dolaştı. 200 kişiye Coronavirüs bulaştırdı! Benzer bir örnek de ’de yaşandı. İşadamı virüsü ’dan İngiltere’ye taşıdı. Katil olmakla suçlandı. “Ben masumum” savunması yaptı.

    Sakın bulaşmayın

    Türkiye, COVİD-19 ile mücadelede 'normaleşmeye' başladı. 81 il, renk renk kategorilere ayrıldı. Vaka sayılarının arttığı ise kırmızıya boyandı! Bölge halkı, maske ve mesafeye uymadı. Virüs en çok cenazelerden bulaştı. 'ta bir teyze ise adeta süper bulaştırıcıydı! Geçtiğimiz aylarda 'ta yaşayan bir teyzenin eşi rahatsızlandı. Kurtarılamadı.

    İstanbul'da yaşayan oğulları cenazeye katıldı. Köydeki komşuları ise yaşlı kadını yalnız kalmaması için evlerinde ağırladı. Bir süre sonra ateşi, yükselmeye başlayan teyze, 6 günde tam 41 evi dolaştı! Köydeki 200 kişiye virüs bulaştırdı. Testi pozitif çıkınca Coronavirüs'e yakalandığı anlaşıldı. Ancak virüsün bulaştığı köy sakinlerinden birçoğu kurtarılamadı.



    Boyabat, geçtiğimiz aylarda karantinaya alınmıştı.

    TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

    Beyim öldüyse kimse yaşayamaz demiş teyze!

    6 yılda ben 41 eve misafirliğe gitmedim. Bu ne hız!

    Teyze virüsün Sinop distribütörü.

    Sinop'u tek başına kırmızıya boyamış.

    Sinop'ta kaç tane ev var ki zaten!

    41 evi nereden buldunuz Sinop'ta?

    Sinop'un Azraili kadın yuh be...



    VİRÜSÜ O TAŞIDI
    Sinop'a benzer bir olayda 'de yaşandı. İşadamı geçtiğimiz yıl ocak ayında 'daki iş gezisine katıldı. Bin kişinin katıldığı konferansta virüse yakalandı. 24 Ocak'ta 'ne gitti ve tatil yaptı.



    28 Ocak'ta 'ya döndü, 5 Şubat'ta rahatsızlandı. Testi pozitif çıktı. Temas ettiği 11 kişiye virüs bulaştırdı. Katil virüsü İngiltere ve 'ya getiren kişi olarak suçlandı! Herkesin 'süper bulaş' dediği Walsh, "Avrupa'daki 30 milyon vakanın suçlusu ben değilim" savunması yaptı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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