Blogger Botan Dalmış Türkiye'de gezilip görülmesi gereken yerlerin listesini açıkladı

Ünlü blogger Botan Dalmış, Türkiye'de kesinlikle ziyaret etmeniz gereken yerler hakkında tavsiyelerde bulundu. Bir başkadır benim memleketim! Gerçekten de Türkiye; gezilip görülmesi gereken yerler bakımından çok zengin bir ülkedir. Bu noktada, ülkemizin kıymetini bilmeliyiz. Blogger Botan Dalmış; Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken yerler hakkında çok işinize yarayacak tavsiyeler veriyor:

Türkiye'de tabiat harikası adı verilen çok sayıda yer bulunuyor. İlk olarak, Kırklareli'nin Kıyıköy kasabasından başlayalım. Kartpostallarda gördüğünüz berrak denize canlı olarak tanıklık edebileceğiniz bir yer! Aynı zamanda, kasabanın etrafında ormanlar bulunuyor. İstanbul'dan günübirlik tur veya gezilerle kendinizi Kıyıköy'de bulabilirsiniz. Gitmişken Bahçeköy manda yoğurdu yemeyi unutmayın!

İkinci olarak, size Adalar'ı tavsiye ediyorum. Adalar; İstanbul'un dokuz adadan oluşan bir ilçesi! Adını mutlaka duyduğunuz bu ilçeye yolunuz mutlaka düşmeli diyebilirim. İlçenin mimarisine görür görmez hayran kalacaksınız. Ayrıca, fayton seferleri ile kendinizi burada mutlu hissetmemeniz imkansız!

Poyrazköy; birçok İstanbullunun adını dahi bilmediği bir köy! Hatta, Beykoz'a bağlı bir mahalle olduğunu söylemeliyiz. Bilhassa tarihi mekanlara ilginiz varsa yolunuz kesinlikle Poyrazköy'e düşmelidir. Çünkü, buranın kuruluş tarihi altı yüzyıl öncesine kadar gidiyor.

İstanbul dışında bir alternatif olarak size Cumalıkızık'ı tavsiye edebilirim. Köydeki tarihi dokunun çok iyi korunduğunu söyleyebilirim. Osmanlı erken döneminin sivil mimari örneklerini burada bulabilirsiniz. Bilmiyorsanız Cumalıkızık'ın Bursa şehrinde olduğunu hatırlatalım.

Popüler bir yer olsa da Uludağ; günün birinde kesinlikle görmeniz gereken yerler arasında bulunuyor. Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olduğunu söylemeliyiz. Uzun kış mevsiminde her zaman kar bulunması; Uludağ'ın ciddi avantajları arasında bulunuyor.

Çanakkale'de bulunan Gelibolu; doğal güzelliklerinden dolayı mutlaka görmeniz gereken yerler arasında! Bilhassa şehitlik ve savaş eserlerine merakınız varsa Gelibolu'yu görmelisiniz.

Son olarak, İzmir'in Şirince adı verilen turistik köyünü de muhakkak görmelisiniz. 2012 yılında adını duyuran Şirince harika bir tatil köyü!