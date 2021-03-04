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    aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı: Yüzde 83 koruyor

    'a karşı 'den getirilen aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı. İşte haberin detayları ve 4 Mart tarihli 'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Yüzde 83 koruyor
    COVİD-19'a karşı 'den getirilen aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı. Çalışmalar sonucunda aşının yüzde 83.5 koruduğu, hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olduğu vurgulandı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


    SINAVLAR 8 MART'TA
    Covid-19'a     karşı kademeli normalleşme başladı. Yüksek riskli olmayan illerde okullar açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı: Sınavlar 8 Mart'ta başlayacak. İlkokul ve ortaokulda ders saati 30 dakika ve teneffüsler 10 dakika olacak.

    BAĞIŞIKLIK 3 YIL SÜRER
    Çinli epidemiyolog şan ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "Aşıların geliştirilmesi ve pazarlanmasıyla birlikte, dünya çapında sürü bağışıklığına ulaşmak en az 2 ila 3 yıl sürecektir" ifadesini kullandı.

    İSVEÇ'TE BIÇAKLI SALDIRI: 8 YARALI
    İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesi, dün akşam kana bulandı. Bir saldırgan, 8 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. 20 yaşındaki zanlı, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yetkililer, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Coronavac aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı: Yüzde 83 koruyor