COVİD-19'a karşı Çin'den getirilen CoronaVAc aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı. Çalışmalar sonucunda aşının yüzde 83.5 koruduğu, hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olduğu vurgulandı.
SINAVLAR 8 MART'TA
Covid-19'a karşı kademeli normalleşme başladı. Yüksek riskli olmayan illerde okullar açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı: Sınavlar 8 Mart'ta başlayacak. İlkokul ve ortaokulda ders saati 30 dakika ve teneffüsler 10 dakika olacak.
BAĞIŞIKLIK 3 YIL SÜRER
Çinli epidemiyolog Cong Nanşan COVİD-19 ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "Aşıların geliştirilmesi ve pazarlanmasıyla birlikte, dünya çapında sürü bağışıklığına ulaşmak en az 2 ila 3 yıl sürecektir" ifadesini kullandı.
İSVEÇ'TE BIÇAKLI SALDIRI: 8 YARALI
İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesi, dün akşam kana bulandı. Bir saldırgan, 8 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. 20 yaşındaki zanlı, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yetkililer, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.
SINAVLAR 8 MART'TA
Covid-19'a karşı kademeli normalleşme başladı. Yüksek riskli olmayan illerde okullar açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı: Sınavlar 8 Mart'ta başlayacak. İlkokul ve ortaokulda ders saati 30 dakika ve teneffüsler 10 dakika olacak.
BAĞIŞIKLIK 3 YIL SÜRER
Çinli epidemiyolog Cong Nanşan COVİD-19 ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "Aşıların geliştirilmesi ve pazarlanmasıyla birlikte, dünya çapında sürü bağışıklığına ulaşmak en az 2 ila 3 yıl sürecektir" ifadesini kullandı.
İSVEÇ'TE BIÇAKLI SALDIRI: 8 YARALI
İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesi, dün akşam kana bulandı. Bir saldırgan, 8 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. 20 yaşındaki zanlı, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yetkililer, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.