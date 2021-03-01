SON DAKİKA: Gökçeada'da dört koldan çalışma: Jandarma trafik tim komutanını aramalar sürüyor





Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de katıldığı çalışmalar kapsamında sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından mayın avlama gemisi tarafından tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.