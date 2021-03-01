Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.03.2021 10:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 10:36
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Gökçeada'da dört koldan çalışma: Jandarma trafik tim komutanını aramalar sürüyor

    Son dakika haberi! Çanakkale'nin açıklarında teknenin batmasının ardından kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmalarına 4'üncü gününde devam ediliyor.

    AA
    Gökçeada'da dört koldan arama!

    Çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisi yer alıyor.



    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de katıldığı çalışmalar kapsamında sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından mayın avlama gemisi tarafından tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

    Ayrıca su altı ekipmanlarıyla da arama yapılıyor.

    Laz Koyu açıklarında 26 Şubat akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmıştı.

        Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

        Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu kaybolmuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Gökçeada'da dört koldan çalışma: Jandarma trafik tim komutanını aramalar sürüyor