Duyan akın akın fotoğraf çektirmeye koşuyor! Dünyaca ünlü filmin setine dönüşmüştü! Emsali yok tanesi bin lira... Ülkelerin tedavülden kaldırdığı madeni ve kağıt paralar yıllardır yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Antalya Kaleiçi'nde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Kızılkaya Antika Mağazası'nda, yıllara meydan okuyan metal paralar ilgi odağı oluyor. Koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği madeni paralar, sandıklarda saklanıyor. Kimileri de yeni koleksiyon yapma hazırlığında olanlara özel kılıflar içinde set halinde satılıyor. Antika mağazası, aynı zamanda geçen günlerde Jason Statham'ın başrolünü oynadığı 'Five Eyes' filmi için de sete çevrilerek filmin birkaç dakikalık kısmına ev sahipliği yapmıştı.
40 VE 50 YIL ÖNCE KULLANILAN PARALAR VAR
Mağazada define sandıklarına doldurularak satışa sunulanlar arasında 50 yılı geride bırakan 1 liralardan 2,5 liraya, 40 yıl önce kullanılan 1 sentlerden 0,5 rubleye, farklı devletlere ait koleksiyon parçası madeni paralar yer alıyor.
SET HALİNDE DE SATILIYOR
Koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği madeni paralar, sandıklarda saklanıyor. Kimileri de yeni koleksiyon yapma hazırlığında olanlara özel kılıflar içinde set halinde satılıyor.
"EŞŞİZ BİR ARŞİV"
Antika evi sahibi Mustafa Kızılkaya, dünyanın dört bir yanından topladığı madeni paraları, yerli ve yabancı koleksiyonerler için bir araya getirdiğini söyledi.