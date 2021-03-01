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    • 01.03.2021 10:31
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    Duyan akın akın fotoğraf çektirmeye koşuyor! Dünyaca ünlü filmin setine dönüşmüştü! Emsali yok tanesi bin lira...

    Tedavülden kalkmış olan lar dünyanın her yerinde büyük değer görüyor. Özellikle bazı kişiler bu paraları toplayarak kendisine bir koleksiyon oluşturuyor. Yıllar önce kullanılmış olan bu paraların benzerleri ise zor bulunuyor. Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'ndeki bir mağazasında satılan madeni paralar, yoğun ilgi görüyor. Mağazada define sandıklarına doldurularak satışa sunulanlar arasında 50 yılı geride bırakan 1 liralardan 2,5 liraya, 40 yıl önce kullanılan 1 sentlerden 0,5 rubleye, farklı devletlere ait koleksiyon parçası madeni paralar yer alıyor.

    Duyan fotoğraf çektirmeye koşuyor! Tanesi bin lira...

    Duyan akın akın fotoğraf çektirmeye koşuyor! Dünyaca ünlü filmin setine dönüşmüştü! Emsali yok tanesi bin lira... Ülkelerin tedavülden kaldırdığı madeni ve kağıt paralar yıllardır yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Antalya Kaleiçi'nde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Kızılkaya Antika Mağazası'nda, yıllara meydan okuyan metal paralar ilgi odağı oluyor. Koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği madeni paralar, sandıklarda saklanıyor. Kimileri de yeni koleksiyon yapma hazırlığında olanlara özel kılıflar içinde set halinde satılıyor. Antika mağazası, aynı zamanda geçen günlerde Jason Statham'ın başrolünü oynadığı 'Five Eyes' filmi için de sete çevrilerek filmin birkaç dakikalık kısmına ev sahipliği yapmıştı.

    40 VE 50 YIL ÖNCE KULLANILAN PARALAR VAR

    Mağazada define sandıklarına doldurularak satışa sunulanlar arasında 50 yılı geride bırakan 1 liralardan 2,5 liraya, 40 yıl önce kullanılan 1 sentlerden 0,5 rubleye, farklı devletlere ait koleksiyon parçası madeni paralar yer alıyor.

    SET HALİNDE DE SATILIYOR

    Koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği madeni paralar, sandıklarda saklanıyor. Kimileri de yeni koleksiyon yapma hazırlığında olanlara özel kılıflar içinde set halinde satılıyor.

    "EŞŞİZ BİR ARŞİV"

    Antika evi sahibi Mustafa Kızılkaya, dünyanın dört bir yanından topladığı madeni paraları, yerli ve yabancı koleksiyonerler için bir araya getirdiğini söyledi.

        BİNLERCE METAL PARA

        200 bin adedin üzerinde madeni para sahibi olduğunu, bir o kadar da kağıt para bulunduğunu aktaran Mustafa Kızılkaya, "Tamamı koleksiyon parçası olan madeni paraları görsellik amacıyla define sandığı içine doldurdum. Bu sandıkta 1946 basımı liradan, farklı ülkelere ait eski paralara, binlerce metal para bulunuyor.

        Buraya gelen koleksiyonerler tek tek sandık içindeki paraları inceleyerek kendilerinde olmayanları alıyorlar. Çok nadir bulunanlar ise özel koleksiyon kitaplarının içinde teşhir ediliyor. Buradaki paraları köy köy, ilçe ilçe gezerek bir araya getirdim. Çok büyük emek ve zahmet var. Koleksiyonerler için eşsiz bir arşiv" diye konuştu.

        Metal paraların nadirliğine göre fiyatlandırıldığını anlatan Kızılkaya, "1980 ila 2000 yılları arasındaki liralar 10 TL ile 500 TL arasında, 1930 yılından 1980 yılı arası olanlar 10 ile 1000 TL arasında satılabiliyor. Turistlerin de burada uzun uzun zaman geçirip, ülkelerine özgü metal paraları aradıkları oluyor. Bulanlar sırf ülkesinde arkadaşlarına göstermek için alıp gidiyor" dedi.

            Metal para koleksiyoneri olduğunu söyleyen Betül Kubatlar, sık sık gelip madeni para sandığında koleksiyonunda olmayan para aradığını belirtti. Madeni para koleksiyonu yapmanın farklılığını anlatan Kubatlar, "Benim koleksiyonum 300 parçadan oluşuyor. Tamamı Türk madeni parası. Farklı ülkelere ait madeni paraları aramıyorum" ifadelerini kullandı.

            DÜNYACA ÜNLÜ FİLMİN SETİNE DÖNÜŞMÜŞTÜ

            Antika mağazası, aynı zamanda geçen günlerde Jason Statham'ın başrolünü oynadığı 'Five Eyes' filmi için de sete çevrilerek filmin birkaç dakikalık kısmına ev sahipliği yapmıştı.
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