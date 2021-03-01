İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2006 yılında ortadan kaybolan Oğuzhan Ekinci'nin (29), zaman aşımına uğramak üzere olan dosyasını 2016 yılında yeniden açtı. Ekinci'nin ortadan kaybolmasının ardından Adana'dan ayrılan annesi Fatma Ekinci'nin, bir yıl sonra oğlu hakkında kayıp başvurusunda bulunması polisin dikkatini çekti. Antalya'ya giden özel ekip, Fatma Ekinci ile görüşerek, yeniden ifadesini aldı. Oğlunun, kuaförlük yaptığı dönemde G.Y. (27) ile ilişkisi olduğunu, genç kızın ailesi tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.
Polis ekipleri, tüm aramalara rağmen G.Y.'nin ulaşamadı. Üniversite öğrencisi G.Y. ile Oğuzhan Ekinci'nin 10 yıl boyunca resmi kurumlarda hiçbir işlem yapmadıkları anlaşıldı. İki gencin cinayete kurban gittiğini değerlendiren polis, soruşturmayı Diyarbakırlı Yüksel ailesinin üzerine yoğunlaştırdı. Cinayet polisi, elde ettiği deliller sonucu genç kızın ağabeyleri Muhammet Ali ile Bülent Yüksel, akrabaları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Cezaevinde olan kızın ağabeyi Cengiz Yüksel'in de şüpheli olarak ifadesi alındı.
4 GÜN BOYUNCA İŞKENCE YAPMIŞLAR
O dönem annesine ait kuaförde çalıştığı sırada müşteri olarak gelen G.Y. ile tanışan Oğuzhan Ekinci'nin, genç kızı ailesinden istediği, ancak ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı. Bir süre görüşmeyi kesen çiftin, yeniden birlikte olmaya başlaması üzerine genç kızın ağabeylerinin, 14 Temmuz 2006'da konuşma bahanesiyle çağırdıkları Ekinci'yi kaçırdıkları, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde 4 gün işkence yaptıkları belirlendi.