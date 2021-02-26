Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Laz Koyu önlerinde alabora olan fiber teknedeki 5 kişinin kimliği belli oldu.
Teknenin sahibi Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılırken, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıktı.
Kayıp olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'den jandarma komandolar, polis dalgıçlar ve sağlık ekipleri de gece yarısı ek sefer yapan Gökçeada- 1 gemisiyle adaya geçerek, arama- kurtarma çalışmalarına dahil oldu.