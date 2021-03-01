SON DAKİKA: Çiğ köfteciyi döven kişiden küstah savunma: İstediğimi döverim istediğime söverim

Yaşanan olayı anlatan Yılmaz Koç, G.Ş.'nin alkollü olduğunu savunarak, "Bir acısız çiğ köfte istedi. Tabii dedim, yaptım, verdim. Yemeğe başladığında iki tane arkadaşı geldi. Onlara da dürüm istedi. 'Acılı mı acısız mı yapayım' dedim. 'Hayır onlara acılı yap' dedi. İki dürümü hazırlarken 'bu da acılı olmuş' dedi. 'Abi ben size acısız yaptım. İstersen tekrar yapayım' dedim. 'Ya ben bilmeyecek miyim, acılı bu' dedi. Kalktı, geldi, 'gel tadına bak' dedi. 'Abi acısız dürüm bu. Bak, ben acılı ikram edeyim' dedim, Sonra 'ben bunu yemem' dedi, oturdu. 'Acısız dürümü ilk kez böyle yiyorum' dedi. Sonra 'abi acısız yaptım istersen tekrar yapabilirim' dedim. 'Gerek yok' dedi. Sonra sinirlendi, birden elindeki çiğ köfte dürümünü bana fırlattı. Hakaretler, küfürler savurarak tezgahın arkasına geçip darbetti" dedi.

'KENDİMİ SAVUNDUM SADECE'

G.Ş.'nin alkollü olduğunu anladığı ve olayın meydana geldiği yerin çalıştığı iş yeri olması dolayısıyla karşılık vermek istemediğini vurgulayan Yılmaz Koç, "O yüzden kendimi savundum sadece, sonra sakinleştirmek için çabaladım ama sakinleşmedi. Arkasından gelen müşteriyi görünce zaten dükkandan çıktı, para fırlatarak. İşten ayrılmadım aslında. Hem kendimi dinlenmek için hem de ailemin içi rahatsın diye bir süre izin aldım. Patronum da yardımcı oldu, tabii dedi kendini dinle, izin al. Bir süre sonra tekrar döneceğim işime. İşten çıkma gibi bir olayım yok" diye konuştu.