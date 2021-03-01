Çiğ köfte acılı olduğu için çalışanı darbeden şahıs serbest kaldı
Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Y.K.'yı yumruklayıp darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan G.Ş., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
01.03.2021 09:14
- Son Güncelleme: 01.03.2021 09:42
ÇALIŞANI YUMRUKLADI
G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı.