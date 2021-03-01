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Çiğ köfte acılı olduğu için çalışanı darbeden şahıs serbest kaldı

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Y.K.'yı yumruklayıp darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan G.Ş., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

01.03.2021 09:14 - Son Güncelleme: 01.03.2021 09:42
Çiğ köfte acılı olduğu için çalışanı darbeden şahıs serbest kaldı

23 Şubat Salı günü merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi.

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Çiğ köfte acılı olduğu için çalışanı darbeden şahıs serbest kaldı

G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi.

Çiğ köfte acılı olduğu için çalışanı darbeden şahıs serbest kaldı

ÇALIŞANI YUMRUKLADI
G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı.

Çiğ köfte acılı olduğu için çalışanı darbeden şahıs serbest kaldı

Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi bıraktığı da öğrenildi.

Çiğ köfte acılı olduğu için çalışanı darbeden şahıs serbest kaldı

SALDIRI KAMERADA
Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde müşterinin içeri gelişi, sipariş vermesi ve daha sonra da tartıştığı çalışan Y.K.'ye yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.