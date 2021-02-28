Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.02.2021 17:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2021 18:06
    ABONE OL

    'da bir müşteri "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını dövdü

    'da ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş cide, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri sürerek dükkan çalışanını dövdü.

    Çiğ köfte acılı olunca çalışanı dövdü

    Afyonkarahisar'da ilginç bir olay yaşandı.

    Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen G.Ş. İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelerek acısız çiğ köfte siparişi verdi.

    ÇİĞ KÖFTE ACILI DİYE ÇALIŞANI DÖVDÜ
    Hazırlanan çiğ köftenin tadına bakan G.Ş. acılı olduğu gerekçesiyle tartıştığı iş yeri çalışanı Y.K'yi darbetti.

    Y.K. aldığı darp raporu ile polis giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    KAMERAYA YANSIDI
    Yaşananlar iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, dürümü yedikten sonra çalışan ile tartışmaya başlan G.Ş. daha sonra çalışana yumruklar savurarak hakaret ediyor.

        Y.K'nin sakinleştirmeye çalıştırdığı G.Ş. bir süre sonra iş yerinden ayrılıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da bir müşteri çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını dövdü