Afyonkarahisar'da ilginç bir olay yaşandı.
Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen G.Ş. İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelerek acısız çiğ köfte siparişi verdi.
ÇİĞ KÖFTE ACILI DİYE ÇALIŞANI DÖVDÜ
Hazırlanan çiğ köftenin tadına bakan G.Ş. acılı olduğu gerekçesiyle tartıştığı iş yeri çalışanı Y.K'yi darbetti.
Y.K. aldığı darp raporu ile polis giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşananlar iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.