Mübarek üç ayların 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayında milyonlarca dini yükümlülüklerini yerine getirecek ve bu bağlamda "Ramazan ayı ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte detaylar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.