Karabük Safranbolu'da bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Esentepe Mahallesi Şehit Ömer Bilal Akpınar Caddesi'ndeki Çetinkaya Apartmanı için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahsi geçen apartmanda birden fazla pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren 10 gün karantina kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Apartmana giriş çıkışların sınırlandırıldığı aktarılan açıklamada, burada oturan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanlarının, karantina süresince izinli sayılacağı bildirildi.



