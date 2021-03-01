Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, yeni tip koronavirüste 'kademeli normalleşme' kararlarını açıkladı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde de sadece cumartesi günü kaldırıldığı, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi yerlerin ise çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasite ile sürdürebileceği bildirildi.