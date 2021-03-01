Afyonkarahisar'da 'acılı çiğ köfte dayağı' olayının yaşandığı dükkana saldırı düzenlendi.

ÇALIŞAN KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Yaşananlar karşısında büyük bir şok yaşayan Bilal T., isimli çalışan ise saldırgana 'ağabeyi ben ne yaptım, benim suçum ne?' diyerek kendisini korumaya çalıştı.

Saldırganın kendisini dışarıya çağırmasına da kulak asmayan Bilal T., daha sonra polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise iş yerinde detaylı bir inceleme yaparak saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.