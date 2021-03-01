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    • 02.03.2021 01:34
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    'da 'acılı dayağı' olayının yaşandığı dükkana saldırı düzenlendi!

    'da 'acılı dayağı' olayının yaşandığı dükkana saldırı düzenlendi. Çiğ köfteyi ‘acılı’ yaptığı gerekçesi ile bir genci darp eden ve serbest bırakıldıktan sonra bir kez daha gözaltına alınan şahsın yakını olduğu iddia edilen bir kişi aynı çiğ köfteciye bira şişesi ile saldırdı.

    İHA
    'Çiğ köfte' dükkanına ikinci saldırı

    Afyonkarahisar'da 'acılı çiğ köfte dayağı' olayının yaşandığı dükkana saldırı düzenlendi.

    ÇİĞ KÖFTE ACILI ÇIKINCA ÇALIŞANI DÖVDÜ
    Kent merkezi İstiklal mahallesinde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş., isimli şahıs sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darp etti.

    GÖZALTINA ALINDI
    Olaydan sonra Gurur Ş., polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gurur Ş., olayın ardından bir kez daha gözaltına alındı.

    İKİNCİ SALDIRI
    Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken aynı olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. İddiaya göre, Gurur Ş.'nin yakını olduğu öğrenilen saldırgan dükkanda Bilal T., isimli şahıs olduğu sırada yanındaki iki kişi ile iş yerine geldi.

        BİRA ŞİŞESİ İLE DÜKKANIN CAMLARINI KIRDI
        Otomobilden inen saldırgan elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanına kapı camına attı. Bira şişesi ile camı kıran şahsı yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan saldırgan bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca attı.

        Ardından saldırgan iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi. Saldırgan, yanındaki şahıslar tarafından güçlükle sakinleştirip araca alındıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

        ÇALIŞAN KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI
        Yaşananlar karşısında büyük bir şok yaşayan Bilal T., isimli çalışan ise saldırgana 'ağabeyi ben ne yaptım, benim suçum ne?' diyerek kendisini korumaya çalıştı.

        Saldırganın kendisini dışarıya çağırmasına da kulak asmayan Bilal T., daha sonra polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise iş yerinde detaylı bir inceleme yaparak saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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