Şöyle devam etti: "Cıvıklı'nın eti kesinlikle makinede çekilmez; çünkü etin suyunu çıkarıyor. Onun için genelde bıçakla doğranması lazım. Eti doğradıktan sonra 1 gün eti dinlendiririz. Önemli bir lezzet olan Develi cıvıklısı Konya'nın etli ekmeğine rakip. Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor. Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistler cıvıklı yemek için Develi'yi tercih ediyor. İlçemizde sayısı 30'u bulan cıvıklı salonu var."