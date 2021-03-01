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    Cıvıklı mı yoksa 'nın etli ekmeği mi?: , pastırmadan sonra cıvıklı ile meydan okudu

    Yurdum insanı yine tatlı bir rekabete girişti. İddia 'den geldi. Atışmanın nedeni ise 'yle özdeşleşen ' Cıvıklısı' adlı pideydi. Develililer "Cıvıklımız 'nın etli ekmeğinden daha lezzetli" diye konuştu. İki şehir 'tatlı' bir kavgaya tutuştu!

    Kavganın cıvığı çıktı!

    Yurdum insanı yine tatlı bir rekabete girişti. İddia Kayseri'den geldi. Atışmanın nedeni ise Develi İlçesi'yle özdeşleşen 'Develi Cıvıklısı' adlı pideydi.

    30 SALON VAR
    Develi Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Mehmet Somuncu, 'Develi Cıvıklısı'nın Konya'nın etli ekmeğine rakip olduğunu söyledi. "Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor" dedi.

    Şöyle devam etti: "Cıvıklı'nın eti kesinlikle makinede çekilmez; çünkü etin suyunu çıkarıyor. Onun için genelde bıçakla doğranması lazım. Eti doğradıktan sonra 1 gün eti dinlendiririz. Önemli bir lezzet olan Develi cıvıklısı Konya'nın etli ekmeğine rakip. Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor. Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistler cıvıklı yemek için Develi'yi tercih ediyor. İlçemizde sayısı 30'u bulan cıvıklı salonu var."

        Somuncu'nun bu iddiasından sonra sosyal medyada Konya ve Kayseri'nin tatlı kavgası patlak verdi.

        FERMANI BİLE VAR
        'Develi Cıvıklısı', parça etin çift bıçak altında küçük parçalara ayrılması, etin yağının da çift bıçak darbeleriyle 'cıvıtılması' ile yapılıyor. Yavuz Sultan Selim döneminde adına ferman yazıldığı rivayet edilen ve 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi, yüzyıllardır orijinalliği korunarak nesilden nesile aktarılıyor.
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        Haberler Yaşam Cıvıklı mı yoksa Konya'nın etli ekmeği mi?: Kayseri, pastırmadan sonra cıvıklı ile meydan okudu