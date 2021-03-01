Bursa'da 150 yıllık İskender Kebapçısı, film gibi bir dolandırıcılığın ortasında kaldı. Her şey İstanbul şubesinin açılışında başladı. Mekanın daimi müşterilerinden olan bir vatandaş, markanın 4'üncü kuşak temsilcisi Oğuzhan İskenderoğlu'nu uyardı.
"Sizin restoranda bir şeyler dönüyor" deyince aile düğmeye bastı. Mutfak ve kasadaki kameraları araştırdı. Mutfaktan çıkışı yapılan porsiyon tabaklarını tek tek saydı. Gelir ve giderleri hesapladı. Bir günde 5 bin liralık açık olduğunu anladı. 4 bin saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.
Yolsuzluğun yaklaşık 10-12 yıl boyunca devam ettiğini saptandı. Firma bu yolla 7 milyon lira dolandırıldı. Kayhan İskenderoğlu, şu açıklamaları yaptı:
"Sadece beş yılda neredeyse 80 bin adisyon iptal edilmiş. Ayrıca birkaç masa tek adisyon içerisinde gösterilmiş.
Pişme süresi, gramaj ve meşrubattaki stok sayısıyla bile oynamışlar."