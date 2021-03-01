"Sizin restoranda bir şeyler dönüyor" deyince aile düğmeye bastı. Mutfak ve kasadaki kameraları araştırdı. Mutfaktan çıkışı yapılan porsiyon tabaklarını tek tek saydı. Gelir ve giderleri hesapladı. Bir günde 5 bin liralık açık olduğunu anladı. 4 bin saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Yolsuzluğun yaklaşık 10-12 yıl boyunca devam ettiğini saptandı. Firma bu yolla 7 milyon lira dolandırıldı. Kayhan İskenderoğlu, şu açıklamaları yaptı:

"Sadece beş yılda neredeyse 80 bin adisyon iptal edilmiş. Ayrıca birkaç masa tek adisyon içerisinde gösterilmiş.

Pişme süresi, gramaj ve meşrubattaki stok sayısıyla bile oynamışlar."