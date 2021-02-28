Antalya'da darbedilen yüzde 90 engelli Mümün Kara hayatını kaybetti! 2 tutuklama...

Mümün Kara'nın kardeşi Abdurrahman Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin hunharca öldürüldüğünü iddia etti.

"ADALETİN MUTLAKA TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUZ"

Kara, saçma sapan bir kavga nedeniyle ağabeyini kaybettiklerini belirterek, "Çok üzgünüz. Mağduruz. Adaletin mutlaka tecelli edeceğine inanıyoruz. Esas kavgayı başlatan baba N.Y. değil, oğlu A.Y'dir. Olay yerindeki pastanenin güvenlik kameralarının incelenmesini istiyoruz. Bu kameralar incelenirse olay ortaya çıkar." diye konuştu.

Gökalp Gökkaya da dayısının yüzde 90 engelli olduğunu dile getirerek, darbedilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.