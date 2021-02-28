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    • 01.03.2021 01:28
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    'da darbedilen yüzde 90 engelli hayatını kaybetti! 2 tutuklama...

    'da park meselesi yüzünden darbedilerek ağır yaralanan engelli hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oğlu da yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

    AJANSLAR
    Antalya'da darbedilen yüzde 90 engelli Mümün Kara hayatını kaybetti! 2 tutuklama...

    Antalya'nın Kepez ilçesinde 19 Şubat'ta çıkan kavgada baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen yüzde 90 engelli Mümün Kara (58), tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kara'nın cenazesi, Sütçüler Mezarlığı'na defnedildi.

    Mümün Kara'nın kardeşi Abdurrahman Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin hunharca öldürüldüğünü iddia etti.

    "ADALETİN MUTLAKA TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUZ"
    Kara, saçma sapan bir kavga nedeniyle ağabeyini kaybettiklerini belirterek, "Çok üzgünüz. Mağduruz. Adaletin mutlaka tecelli edeceğine inanıyoruz. Esas kavgayı başlatan baba N.Y. değil, oğlu A.Y'dir. Olay yerindeki pastanenin güvenlik kameralarının incelenmesini istiyoruz. Bu kameralar incelenirse olay ortaya çıkar." diye konuştu.

    Gökalp Gökkaya da dayısının yüzde 90 engelli olduğunu dile getirerek, darbedilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

        "ENGELLİ OLDUĞUNU BİLMEME ŞANSLARI YOK"
        Dayısıyla kavga eden kişilerin 20 yıldır komşu olduğunu kaydeden Gökkaya, "Engelli olduğunu bilmeme şansları yok. Tek istediğimiz adalet yerini bulsun. Herkes cezasını çeksin. Bu gibi olaylar insanlara ders olsun, kimse yaşamasın." dedi.

        BABA OĞUL TUTUKLANDI
        Mümün Kara'nın ölümünün ardından daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan N.Y.'nin oğlu A.Y. de dün gece yeniden gözaltına alındı. A.Y., Cumhuriyet Savcılığı tarafından öldürme suçuna yardım etmek suçundan sevk gedildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğin tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        SERBEST BIRAKILMIŞLARDI
        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde çıkan kavgada N.Y. ve oğlu A.Y. tarafından darbedildiği ileri sürülen Mümün Kara hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan baba oğul serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlılardan N.Y. tutuklanmış, A.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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