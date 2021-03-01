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    • 01.03.2021 19:51
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    Tarihi eser niteliği taşıyor! El yazması ele geçirildi...

    'ün Eskipazar ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması 'ın ele geçirildi. İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

    İHA
    El yazması Tevrat ele geçirildi

    'ün Eskipazar ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması 'ın ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

    Eskipazar ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edilen C.Y, M.D. ve M.F.M, düzenlenen operasyonda yakalandı.

    Şüphelilerin yanlarında "altın yaldızlı Tevrat" olduğu değerlendirilen el yazması kitap bulundu.

    Zanlılar hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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