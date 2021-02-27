Pandemi döneminin getirdiği eve kapanma süreci, yalnızlığı da beraberinde getirdi. Sosyalleşemeyen insanlar, umudunu internette aradı. Tinder, Happn, OkCupid gibi online dating ve çöpçatanlık uygulamalarında talep artışı yaşandı. Türkiye'de 2,7 milyon çöpçatanlık uygulaması kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcıların %39'undan fazlasını kadınlar, %60'ından fazlasını erkekler oluşturuyor. Uzmanlar ise bu tip uygulamaların tehlikeli olduğunu belirtiyor.
BİLGİLER ÇALINIYOR
Yapılan araştırmalar, çöpçatanlık uygulamalarının zayıf noktalarını ortaya koyuyor. İnsanın kimliğinin belirlemesinden, güvensiz bir şekilde veri aktarımına ve bilgilerin sızmasına kadar birçok risk bulunuyor.
BİLGİLER ÇALINIYOR
Yapılan araştırmalar, çöpçatanlık uygulamalarının zayıf noktalarını ortaya koyuyor. İnsanın kimliğinin belirlemesinden, güvensiz bir şekilde veri aktarımına ve bilgilerin sızmasına kadar birçok risk bulunuyor.