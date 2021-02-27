Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    2.7 milyon aşk peşinde! Çöpçatanlık uygulamaları patladı: , , OkCupid...

    Coronavirüs salgını dünyayı esir aldı. Çöpçatanlık uygulamaları patladı. ’de 2.7 milyon kişinin kullandığı uygulamalar, güvenlik tehlikesi saçtı.

    2.7 milyon aşk peşinde
    Pandemi döneminin getirdiği eve kapanma süreci, yalnızlığı da beraberinde getirdi. Sosyalleşemeyen insanlar, umudunu internette aradı. , , OkCupid gibi online dating ve çöpçatanlık uygulamalarında talep artışı yaşandı. 'de 2,7 milyon çöpçatanlık uygulaması kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcıların %39'undan fazlasını kadınlar, %60'ından fazlasını erkekler oluşturuyor. Uzmanlar ise bu tip uygulamaların tehlikeli olduğunu belirtiyor.

    BİLGİLER ÇALINIYOR
    Yapılan araştırmalar, çöpçatanlık uygulamalarının zayıf noktalarını ortaya koyuyor. İnsanın kimliğinin belirlemesinden, güvensiz bir şekilde veri aktarımına ve bilgilerin sızmasına kadar birçok risk bulunuyor.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam 2.7 milyon aşk peşinde! Çöpçatanlık uygulamaları patladı: Tinder, Happn, OkCupid...