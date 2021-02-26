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    • 27.02.2021 06:17
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    • 27.02.2021 06:17
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    SON DAKİKA: 'da mucize kurtuluş: Sürücü ikiye bölünen otomobilden yara almadan çıktı

    Son dakika haberi! -İstanbul otoyolunda 3 otomobilin karıştığı kazada, biri ağır, 2 kişi yaralandı. Bir sürücü ise ikiye bölünen otomobilden burnu dahi kanamadan kurtuldu.

    AA
    Manisa'da mucize kurtuluş!

    Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyreden Duygu A'nın kullandığı 34 DSH 278 plakalı otomobil, Onur D'nin idaresindeki 35 AGN 977 plakalı otomobil ve Yunus Emre G'nin sürücülüğünü yaptığı 35 MIA 08 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde zincirleme kazaya karıştı.

    Kazada yaralanan sürücüler Yunus Emre G. ile Onur D. olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Emre G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLDEN SAĞ KURTULDU
    Öte yandan kazada Duygu A'nın kullandığı otomobil savrularak bariyerlere çarptı ve ikiye bölündü. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu görüldü.

        Kazayı olay yerindeki polislere anlatan Duygu A. her şeyin 10 saniye içinde olup bittiğini, aracının tekerleklerinin yoldaki bir şeylere takıldığını hissettiğini, savrulduğunu ve aracının ikiye bölündüğünü, emniyet kemeri ve hava yastıkları sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtulduğunu söyledi.

        Duygu A. daha sonra olay yerine yakınlarının getirdiği otomobile yürüyerek gitti ve bölgeden ayrıldı.



        POLİS MEMURUNDAN ALKIŞLANACAK HAREKET
        Bu arada kaza yerinde ikiye bölünen otomobilden düşen bir Türk Bayrağı, olay yerindeki bir trafik polisi tarafından yerden alındı. Polis memuru, bayrağı katlayıp öptükten sonra muhafaza altına aldı.

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