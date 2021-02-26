Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyreden Duygu A'nın kullandığı 34 DSH 278 plakalı otomobil, Onur D'nin idaresindeki 35 AGN 977 plakalı otomobil ve Yunus Emre G'nin sürücülüğünü yaptığı 35 MIA 08 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde zincirleme kazaya karıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Yunus Emre G. ile Onur D. olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Emre G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLDEN SAĞ KURTULDU
Öte yandan kazada Duygu A'nın kullandığı otomobil savrularak bariyerlere çarptı ve ikiye bölündü. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu görüldü.