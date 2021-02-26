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    • Yaşam
    • 27.02.2021 01:55
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    • 27.02.2021 01:57
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    merkezli 4 ilde lara operasyon: 9 tutuklama

    Son dakika haberi... merkezli 4 ilde operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı. Yapılan operasyonda 1500 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirilmişti.

    Kalpazanlara operasyon!

    Kocaeli merkezli 4 ilde sahte para operasyonu düzenlendi.

    9 TUTUKLAMA
    ATM'lere sahte banknot verilerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    "Parada sahtecilik" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edilen 13 şüpheliden 9'u, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

    100 LİRALIK SAHTE BANKNOTLAR ELE GEÇİRİLDİ
    İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ATM cihazlarına sahte para vererek dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Mersin ve Ordu'da 23 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanmış, 1500 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirilmişti.

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