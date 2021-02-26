SON DAKİKA: Semiha Peker'in katil zanlısı tutuklandı



Polis ekipleri, Yalçın Kocataş'ın olaydan sonra önce Alaşehir'e, ardından da Kula'ya gittiğini tespit etti. Ekiplerin takibi sonucu, Yalçın Kocataş., yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde, Semiha Peker'in kendisini arkadaşları ile aldattığı için öldürdüğünü ve pişman olmadığını söylediği iddia edildi.