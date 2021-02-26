SON DAKİKA: Semiha Peker'in katil zanlısı tutuklandı

Olay, geçen salı günü saat 07.00 sıralarında, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, sabah servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne geldi. Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın Kocataş, genç kadına pompalı tüfekle 3 el ateş açtı.
Saldırgan, geldiği hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yığılan Semiha Peker ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Polis ekipleri Yalçın Kocataş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Peker'in daha önce şüpheli hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi. Peker, doğum günü olan 24 Şubat'ta memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.