



Suriye'de yaşayan Emir ile ağabeyi Mustafa Dibo, çalışmak için bir süre önce Türkiye'ye geldi. Emir Dibo, yaklaşık bir hafta önce Mobilyacılar Sitesi'ndeki kereste atölyesinde çalışmaya başladı. Bugün saat 13.00 sıralarında Emir Dibo, atölye önüne istiflenen keresteleri birbirine bağlayan plastik halatı kesti.