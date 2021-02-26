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    • Yaşam
    • 26.02.2021 15:17
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    • 26.02.2021 15:21
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    'da çok acı olay! Gözyaşlarına boğularak cansız bedenine sarıldı

    'da bir kereste atölyesinde çalışan Suriye uyruklu kişi, istiflenen kerestelerin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Kazanın ardından hayatını kaybeden kişinin yakınları olay yerine gelirken, şahsın abisi gözyaşlarına boğularak kardeşinin cansız bedenine sarıldı.

    Gözyaşlarına boğularak cansız bedenine sarıldı

    Adana'da çalıştığı atölyenin önündeki kerestelerin üzerine düşmesi sonucu Suriye uyruklu Emir Dibo (18) yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp atölyeye gelen ağabeyi Mustafa Dibo, kardeşinin yüzüne son kez bakıp, gözyaşı döktü.



    Suriye'de yaşayan Emir ile ağabeyi Mustafa Dibo, çalışmak için bir süre önce Türkiye'ye geldi. Emir Dibo, yaklaşık bir hafta önce Mobilyacılar Sitesi'ndeki kereste atölyesinde çalışmaya başladı. Bugün saat 13.00 sıralarında Emir Dibo, atölye önüne istiflenen keresteleri birbirine bağlayan plastik halatı kesti.

    Onlarca kereste, Emir Dibo'nun üzerine düştü. Kerestelerin altında kalan Dibo'yu gören atölye çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dibo'nun hayatını kaybettiği belirlendi.



        ÖLEN KARDEŞİNE SARILDI
        Polis ekiplerinin, inceleme yaptığı sırada atölyeye gelen Mustafa Dibo, kardeşini hareketsiz yatarken görünce gözyaşlarına boğuldu. Emir Dibo'nun yüzüne bakıp, sarılan ağabeyi Mustafa Dibo, sinir krizi geçirdi.

        Acılı ağabeyi atölyedeki işçiler teselli etmeye çalıştı. Yapılan incelemenin ardından Emir Dibo'nun cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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