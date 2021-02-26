Adana'da çalıştığı atölyenin önündeki kerestelerin üzerine düşmesi sonucu Suriye uyruklu Emir Dibo (18) yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp atölyeye gelen ağabeyi Mustafa Dibo, kardeşinin yüzüne son kez bakıp, gözyaşı döktü.
Suriye'de yaşayan Emir ile ağabeyi Mustafa Dibo, çalışmak için bir süre önce Türkiye'ye geldi. Emir Dibo, yaklaşık bir hafta önce Mobilyacılar Sitesi'ndeki kereste atölyesinde çalışmaya başladı. Bugün saat 13.00 sıralarında Emir Dibo, atölye önüne istiflenen keresteleri birbirine bağlayan plastik halatı kesti.
Onlarca kereste, Emir Dibo'nun üzerine düştü. Kerestelerin altında kalan Dibo'yu gören atölye çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dibo'nun hayatını kaybettiği belirlendi.