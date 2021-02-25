Olay, geçen salı günü saat 07.00 sıralarında Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, sabah servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne geldi. Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın K., genç kadına pompalı tüfekle 3 el ateş açtı.
Saldırgan, geldiği hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yığılan Semiha Peker ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri Yalçın K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüken Semiha Peker'in daha önce şüpheli hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi.
KULA'DA YAKALANDI
Polis ekipleri, Yalçın K.'nın olaydan sonra önce Alaşehir'e, ardından da Kula'ya gittiğini tespit etti. Ekiplerin takibi sonucu, Zaferiye Mahallesi 4 Eylül Caddesi üzerinde barınmak için yer aradığı tespit edilen Yalçın K., yakalanarak gözaltına alındı.