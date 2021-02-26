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    • 26.02.2021 14:48
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    SON DAKİKA: Gizli bölmelerde tespit edildi: 'nda 1140 cep telefonu ele geçirildi

    Son dakika haberi! Gümrük Muhafaza ekiplerince, 'nda düzenlenen operasyonlarda, 'tan gelen 3 TIR ve bir otomobilde piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan 1140 cep telefonu ele geçirildi.

    DHA
    Gizli bölmelerde tespit edildi! Tam 1140 adet

    ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizi neticesinde, 'tan 'ye gelen üç TIR riskli olarak değerlendirildi. TIR'lar takibe alınarak x-ray taramasına yönlendirildi.


    1010 ADET CEP TELEFONU
    TIR'ların, tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine lastikleri söküldü. Lastikler çıkarıldığında TIR dorselerinin tekerlek birleşim noktalarının üçünün kaynak ile kapatıldığı görüldü. Kapatılan bölgeler açıldığında özel olarak oluşturulmuş gizli bölmeler içerisinde üç TIR'da toplam 1010 adet cep telefonu ele geçirildi.

    Öte yandan yabancı plakalı bir otomobil de risk analizine takıldı. X-ray cihazına sevk edilen otomobilin motorunun bulunduğu bölümde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Otomobilin motor bloğunun yanında bulunan methal levha kesildi. Burada oluşturulan gizli bölmede ise 130 adet cep telefonu ele geçirildi. Araçların gizli bölmelerinde tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan toplam 1140 cep telefonuna el konuldu. Olaylara ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

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