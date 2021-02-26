Verilen kararın kesin olmadığını ve Kadir Işık'ın tutuksuz olarak yargılanmasına devam edileceğini ifade eden Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı ise, "Hak ve adalet yerini buldu. Bugün yargılama yerel mahkemeye yaptığımız itiraz sonucunda, yeniden dava duruşma açılmak suretiyle yargılama yapıldı ve ilk celsesi yapıldı. Yaptığımız başından beri itirazlarımız suç vasfının değişme ihtimali, olayda her ne kadar ölüm olsa da aslında müvekkilimin yaralama kasıyla hareket ettiğini ancak, hastanede geçen 4-5 saatlik süreden kaynaklı ölüm olayının gerçekleştiğini ortaya çıkmıştı. Bunu yerel mahkemede de birçok kez ifade ettik. İstinaf aşamasında da dile getirdik. Yargılama halen devam ediyor. Suç vasfının değişme ihtimaline binaen müvekkilimin tahliyesine karar verildi. Bazı yanlış anlaşılmalara karar vermemek adına şunu söylüyorum. Karar kesin değil, sadece tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilecek. 29 Nisan'da da bir eksiklik kalmaz ise dosyada karar verileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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