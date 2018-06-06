Baba öfke!

Kahramanmaraş'ta bir baba, kızını taciz eden genci silahıyla yaraladı. Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda 46 yaşındaki Kadir Işık, kızını telefonla taciz eden 34 yaşındaki Tamer Çetin ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Işık, tabancası ile ateş edip Çetin'i yaraladı. Vatandaşlar da Çetin'i linç etmeye kalktı. Olaylar, güçlükle bastırıldı. Yaralı Tamer Çetin, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan baba ise ifadesinde "8 aydır kızımı taciz ediyordu. İstanbul'dan gelip evimizin etrafında dolaşıyor. Polise şikâyette bulunmuştuk" açıklamasını yaptı.
SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN
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