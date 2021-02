1 KİLOGRAM ET İÇİN 15 TON SU HARCANIYOR

Ankara Üniversitesi Teknokent'de bir start-up firması kurarak yapay et konusunda çalışmalarını sürdüren Akçalı, Hürriyet'e geleneksel hayvancılık konusunda şunları söyledi:

- Bir kilogram kırmızı et için 15 ton su harcanıyor.

- Bir kilogram et için hayvanların beslenmesi ve barınması için 178 metrekare araziye ihtiyaç duyuluyor.

- Petrolle çalışan vasıtaların ürettiği karbon izinin yaklaşık yüzde 25'i kadar metan gazını, sadece büyükbaş hayvanlar üretiyorlar.

- Bir kilogram et üretimi için 300 kilogram CO2 (karbondioksit) salınımı gerçekleşiyor

- İklim değişikliği konusunda da ciddi bir etkisi bulunuyor.

- Hayvanlar, ticari kaygılar nedeniyle, hasta olmadan birçok antibiyotiğe maruz kalıyor.

- Yapılan çalışmalar antibiyotik dirençlerinin hayvanlardan yediğimiz etlerden geçtiğini ortaya koyuyor. Hayvan refahı konusunda da önemli sorunları var.

YAPAY ET 2025'TE

Yapay etin 2030'da dünya et piyasasının yüzde 10'unu oluşturacağını söyleyen Kerem Erikçi, sözlerine şöyle devam etti: "Üretim maliyetleri düştükçe yapay etin yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Yapay etin 2025'de piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. 2030'da yapay etin dünya et piyasasının yüzde 10'unu oluşturması bekleniyor. Yapay et üretimi sayesinde insanlar daha önce hiç yemedikleri et türlerini yiyebilecekler. Örneğin daha önce yiyemedikleri geyik etini yiyebilecekler."

SAĞLIK YÖNÜ TEST EDİLMEDİ

Yapay et hakkında Gıda Mühendisleri Derneği Teşkilat Komisyon Başkanı Gıda Mühendisi Fatih Efe şunları söyledi: "Yapay et üretmek için enerji, su vb. bileşimlerin yanı sıra teknolojiye de ihtiyaç var. Yapay et daha yeni üretilmeye başlandı. Bunun sağlık yönü henüz test edilmedi. Dolayısıyla insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmayacağı bilinmiyor."