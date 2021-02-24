Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.02.2021 21:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2021 21:20
    ABONE OL

    2020-2021 Bahar Döneminde eğitim ve öğretime çevrim içi devam edecek

    Son dakika haberi... nde 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi yöntemlerle yapılacak. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Üniversite Senato Toplantısında alınan karara göre 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi yöntemlerle devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

    AA
    Boğaziçi Üniversitesi'nden flaş karar

    Rektörlüğü, üniversitenin Twitter hesabından 2020-2021 Bahar Dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada, rektörlük ve yönetim organlarının, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri ve kamu otoritesinin salgın önlemlerini takip ederek, değerlendirmelerini yaptığı kaydedildi.

    Üniversite yönetimi olarak tüm üniversite bileşenlerinin sağlığının en temel önceliklerden olduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

    "Bu doğrultuda bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Üniversite Senato Toplantısında alınan karara göre 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi yöntemlerle devam edecektir. Kampüsün kullanımı, öğrenci yurtları ve uygulamalı derslerle ilgili diğer konular için daha önceki kararlar geçerlidir. Bu konular dahil, akademik uygulamalarla ilgili kararlarda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle ailelerine sağlıklı günler dileriz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Boğaziçi Üniversitesi 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim ve öğretime çevrim içi devam edecek