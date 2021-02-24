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    • 24.02.2021 21:06
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    'da yol ver tartışması kanlı bitti! O anlar kamerada

    'da yol verme tartışması kanlı bitti. Bursa 'da kimliği belirsiz sürücü tarafından tabancayla vurulan , ağır yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA
    Yol ver tartışması kanlı bitti!

    Bursa'da yol verme tartışması kanlı bitti.

    Olay, saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Servis minibüsü sürücüsü Yücel Çakmakçı ile kimliği belirsiz bir araç sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.

    SİLAHINI ÇEKTİ
    Araçlarından inen sürücüler, bir süre yol kenarında tartışmaya devam etti. Kimliği belirsiz sürücü, aracına doğru yürüyen Çakmakçı'ya belinden çıkardığı tabancasıyla ateş açtı.

    Vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yığılan Çakmacı, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çakmakçı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

        SALDIRI ANI KAMERADA
        Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; iki sürücünün de kaldırımda bir süre tartıştığı, yürüyüşe geçtikleri sırada şüphelinin belinden çıkardığı tabanca ile Yücel Çakmakçı'ya ateş açtığı görüldü.

        Bunun ardından Çakmakçı'nın kanlar içerisinde kaldığı, şüphelinin ise rahat tavırları dikkat çekti.

        Olaydan sonra kaçan şüpheli sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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