SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; iki sürücünün de kaldırımda bir süre tartıştığı, yürüyüşe geçtikleri sırada şüphelinin belinden çıkardığı tabanca ile Yücel Çakmakçı'ya ateş açtığı görüldü.