



ÖĞRENCİ SAYISI BOĞAZİÇİ'NİN İKİ KATI

Boğaziçi Üniversitesi'nden 30 milyon TL fazla bütçesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bütçesi 458 milyon 113 bin TL. Ancak öğrenci sayısı yaklaşık iki katı. 33 bin 622 öğrencisi bulunan üniversitede 305 profesör, 242 doçent, 342 doktora öğretim görevlisi, 334 öğretim görevlisi ile 473 araştırma görevlisi hizmet veriyor. Bütçenin öğrenci başına düşen miktarı ise 13 bin 625 lira 39 kuruş.





İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE 3 BİN 634 TL

Türkiye'nin en eski yükseköğrenim kurumu İstanbul Üniversitesi'nin bütçesi 1 milyar 444 milyon 452 bin TL. Uzaktan eğitim de veren üniversitenin 397 bin 482 öğrencisi var. Öğrenci başına düşen bütçe 3 bin 634 lira. İstanbul Üniversitesi'nde 428 öğrenciye bir profesör, 972 öğrenciye ise bir doçent düşüyor.



433 BİN ÖĞRENCİSİ VAR

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ise açık öğretim dahil 433 bin 919 öğrenci eğitim görüyor. 946 milyon 265 bin bütçesi bulunan Atatürk Üniversitesi'nde yıllık öğrenci başına düşen miktar ise 2 bin 180 lira 74 kuruş. 632 profesörün hizmet verdiği üniversitede bir profesöre 686 öğrenci, bir doçente ise bin 172 öğrenci düşüyor.