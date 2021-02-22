Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı'nca rektör atanmasını hukuksuz bulanlar, üniversite bütçesini devletin karşılamasını görmezden geliyor. Diğer devlet üniversitelerinde olduğu gibi Boğaziçi'nde de öğrencilerin masrafı ve akademisyenlerin maaşları devlet tarafından karşılanıyor. Bu yıl bütçeden 426 milyon TL ödenek olan üniversitede öğrenci başına harcama 27 bin TL'yi aşıyor.
Boğaziçi, bütçe-öğrenci dengesinde de Türkiye'de önde gelen üniversitelerin önünde. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans öğrencisi 12 bin 497, yüksek lisans öğrencisi bin 886, doktora öğrenci sayısı bin 027. Toplam 15 bin 390 öğrencisi bulunan Boğaziçi Üniversitesi'nde 200 profesör, 116 doçent, 171 doktora öğretim üyesi, 217 öğretim üyesi, 287 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 991 akademik kadrosu var. 426 milyon 130 bin bütçesi bulunan üniversitede öğrenci başına 27 bin 688 lira TL düşüyor. Üniversitede 77 öğrenciye bir profesör düşüyor. Boğaziçi, YÖK'ün internet sitesinde derece yapan 10 üniversitenin bütçe, öğrenci ve akademisyen durumu karşılaştırıldığında ise şu tablo ortaya çıkıyor.
10 ÜNİVERSİTEYİ SOLLADI
Türkiye'de kendisini ispatlayan ve dünyada adından söz ettiren Hacettepe Üniversitesi'nin bütçesi 1 milyar 341 milyon TL. Öğrenci sayısı 51 bin 394 olan üniversitede öğrenci başına düşen harcama 26 bin 105 lira. Üniversitede 4 bin 41 akademik personel hizmet veriyor. Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından olan Gazi Üniversitesi'nde öğrenci toplamı 42 bin 250. 1 milyar 90 milyon 331 bin bütçesi bulunan Gazi'de öğrenci başına düşen miktar ise 25 bin 806 lira. Gazi'de 3 bin 253 öğretim elemanı mevcut.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ'NİN GERİSİNDE
1 milyar 486 milyon 542 bin lirayla en fazla bütçeye sahip Ankara Üniversitesi'nde toplam 66 bin 650 öğrenci eğitim görüyor. Bütçenin öğrenci başına düşen miktarı 22 bin 303 lira. Türkiye'de en çok bütçeye sahip olan Ankara Üniversitesi öğrenciye düşen miktar oranında Boğaziçi Üniversitesi'nin gerisinde yer alıyor.