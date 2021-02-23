Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
"HER BİRİMİZ TEDBİRLERE DAHA ÇOK UYMALIYIZ"
Koca açıklamasında, 15-21 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadesini kullandı.
VAKA ORANI EN YÜKSEK SEYREDEN İL
Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre vaka oranı en yüksek seyreden 1'inci il Ordu oldu.
ORDU'DA EK TEDBİRLER ALINDI
Haftalık 100 bin kişide görülen vaka oranı en yüksek seyreden 1'inci il olan Ordu'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında ilave tedbirler alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, il genelinde görülen vakaların yüzde 80 oranında ev ve işyeri temaslısı olduğu tespit edildiğinden, virüsün yayılım hızını azaltmak ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla bazı ilave tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.