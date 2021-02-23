Kolluk kuvvetlerince özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yapılarak, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşların muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar/suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyide uygulanacak.

HAFTA SONU KIRSAL MAHALLE VE YAYLALARA GİDİLEMEYECEK

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziraat odaları ile yapılan istişare neticesinde, mevsim itibarıyla yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, olsa da hafta içinde yapılabileceğinden (hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere) 27-28 Şubat ve 6-7 Mart'ta Çiftçi Kayıt Belgesi ile kırsal mahallelere (köylere), yaylalara gidilmesine izin verilmeyecek.

Semptomları olan vatandaşlar evlerinden görevli araçlarla alınarak, testleri yapıldıktan sonra yine görevli araçlarla evlerine bırakılacak ve test sonuçları belli oluncaya kadar izole olmaları sağlanacak.