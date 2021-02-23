Boşandığı eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan zanlı: Pişmanım, eşimi çok seviyordum

Mahkemede Vildan Akkaya'nın yakınlarının da ifadeleri dinlenirken, duruşma 18 Mayıs tarihine ertelendi. Avukat Nida Baltalı mahkemenin ardından yaptığı açıklamada, "Ölümünden sadece birkaç gün önce ve 1 ay uzaklaştırma kararları var. Vildan suç duyurusunda bulunarak eşinin kendisini öldüreceğini söyleyerek çeşit mesajları gösteriyor. Bu mesajlar telefon konuşmalarında 'seni öldüreceğim, seni yaşatmam, boşanırsam seni öldürürüm' şeklinde tehditlerde bulunuyor. Biz bugün aslında karar verileceğine çok emindik. Tasarlayarak öldürmeden çok önemli emsal bir karar alacağımızdan çok emindik. Çünkü kadın cinayetlerinde nitelikli halden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi için tasarlayarak öldürmeden iddianame hazırlanmıştı. Bütün suç unsurları burada mevcuttur. Savcı mütalaasında tasarlayarak öldürmeden görüş bildirdi. Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'nda tekrardan rapor bekliyoruz. Duruşmanız 18 Mayıs'a ertelendi." dedi.

Vildan Akkaya'nın ablası Nurhan Yücel ise, "Acımız her geçen gün daha da artıyor. Yerine gelmesi, telafi edilmesi mümkün değil ama gerçekten çok büyük ölüm tehditleri aldı ve fiilen de gerçekleştirildi. Hakkettiği ağırlaştırılmış müebbet cezasını almasını gönülden istiyorum." diye konuştu.