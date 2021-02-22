"Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız."

Sağlık Bakanı Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISININ ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLERİMİZ