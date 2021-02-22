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    • 23.02.2021 00:32
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    : : Bazı illerimizde belirgin artış var

    Gelen haberine göre, , "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var." dedi. Bakan Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.

    AA
    Koca: Bazı illerimizde belirgin artış var

    Son dakkia haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var." dedi.

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    Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

    "NORMAL HAYATA DÖNEBİLMEK İÇİN..."

    "Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız."

    Sağlık Bakanı Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.

    KORONAVİRÜS VAKA SAYISININ ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLERİMİZ

    Bakan Koca'nın yayınladığı il il koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu, Sakarya, Samsun, Balıkesir ve Burdur'da artış gözlenen iller arasında yer aldı. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de iyileşme gözlendi.

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        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bazı illerimizde belirgin artış var