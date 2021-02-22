"Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız."
Sağlık Bakanı Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.
KORONAVİRÜS VAKA SAYISININ ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLERİMİZ
Bakan Koca'nın yayınladığı il il koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu, Sakarya, Samsun, Balıkesir ve Burdur'da artış gözlenen iller arasında yer aldı. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de iyileşme gözlendi.
3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM