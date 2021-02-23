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    • 24.02.2021 02:04
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    • 24.02.2021 02:04
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    'de vahşet! Yaşlı adamı öldürüp su kuyusuna attılar...

    'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. 2 gündür kayıp olarak aranırken su kuyusunda cesedine ulaşılan kişinin katil zanlısı olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, 76 yaşındaki 'ın cesedini iki gün evde sakladığını itiraf etti. Daha sonra 2 arkadaşıyla birlikte araçla götürdükleri su kuyusuna attıklarını söylediği öğrenildi.

    Ödürüp su kuyusuna attılar!

    Mersin'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kendisinden 2 gündür haber alınamayan Remzi Kuzal'ın su kuyusuna atıldığı belirlendi.

    Olay, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez Mezitli ilçesinde yalnız yaşayan Remzi Kuzal'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kuzal'ın bulunması için çalışma başlattı.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, H.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi doğrultusunda merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir su kuyusunda itfaiye ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Kuzal'ın cesedine ulaşıldı.

        Su kuyusundan çıkarılan Kuzal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.



        CESEDİ 2 GÜN EVDE SAKLAMIŞLAR
        Gözaltına alınan H.B.'nin emniyetteki ifadesinde, Remzi Kuzal'ı küfürleşme sonucu çıkan bir tartışma sonrası kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü, iki gün evde kalan cesedi, daha sonra 2 arkadaşıyla birlikte araçla götürdükleri su kuyusuna attıklarını söylediği öğrenildi.



        Olayla ilgili H.B. ile birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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