Su kuyusundan çıkarılan Kuzal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.





CESEDİ 2 GÜN EVDE SAKLAMIŞLAR

Gözaltına alınan H.B.'nin emniyetteki ifadesinde, Remzi Kuzal'ı küfürleşme sonucu çıkan bir tartışma sonrası kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü, iki gün evde kalan cesedi, daha sonra 2 arkadaşıyla birlikte araçla götürdükleri su kuyusuna attıklarını söylediği öğrenildi.