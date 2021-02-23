Mersin'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kendisinden 2 gündür haber alınamayan Remzi Kuzal'ın su kuyusuna atıldığı belirlendi.
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez Mezitli ilçesinde yalnız yaşayan Remzi Kuzal'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kuzal'ın bulunması için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, H.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi doğrultusunda merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir su kuyusunda itfaiye ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Kuzal'ın cesedine ulaşıldı.