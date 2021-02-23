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    • 23.02.2021 18:14
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    • 23.02.2021 18:21
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    ’da kovalamaca sonucu yakalanan nde uyuşturucu çıktı

    ’ın ilçesinde narkotik ekipleri, ’den Aydın’a uyuşturucu getiren ve kovalamaca sonucu yakalanan şahsın evi ile arabasında yaptıkları aramalarda satışa hazır 400 gram esrar ile bir adet hassas terazi ele geçirdi. İşte polisi şaşkına uğratan olayın detayları...

    İHA
    Vücut geliştirme antrenöründe uyuşturucu çıktı

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri almış oldukları bir ihbarda 35 AGY 905 plakalı lüks araç ile Burak U. isimli şahsın İzmir den, Aydın'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine otoban uygulama noktasında beklemeye başladı.

    POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

    Gece saat 20.30 sıralarında ihbara konu araç otoban uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak, şehir merkezine kaçmaya başladı. Yapılan kovalamaca şüphelinin Orta Mahalle 221 sokakta ki evinde son buldu. Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 400 gram esrar maddesi, bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şahsın ev arkadaşı Hakan G. de gözaltına alındı.

    VÜCUT GELİŞTİRME ANTRENÖRÜ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

    Ayrıca yapılan incelemede Burak U.'nun vücut geliştirme antrenörü ve üniversite öğrencisi olduğu anlaşıldı. Bugün Aydın adliyesine çıkartılan Burak U. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, ev arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Aydın’da kovalamaca sonucu yakalanan vücut geliştirme antrenöründe uyuşturucu çıktı