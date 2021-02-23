Gece saat 20.30 sıralarında ihbara konu araç otoban uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak, şehir merkezine kaçmaya başladı. Yapılan kovalamaca şüphelinin Orta Mahalle 221 sokakta ki evinde son buldu. Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 400 gram esrar maddesi, bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şahsın ev arkadaşı Hakan G. de gözaltına alındı.

VÜCUT GELİŞTİRME ANTRENÖRÜ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Ayrıca yapılan incelemede Burak U.'nun vücut geliştirme antrenörü ve üniversite öğrencisi olduğu anlaşıldı. Bugün Aydın adliyesine çıkartılan Burak U. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, ev arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.