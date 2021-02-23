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    • 23.02.2021 07:45
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    SON DAKİKA: merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 34 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, merkezli 3 ilde "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi. Drone ve narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda  uyuşturucu madde ele geçirildi.

    DHA
    Zehir tacirlerine şafak baskını!

    merkezli 3 ilde "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi. 65 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkartılan operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda drone ve narkotik köpeği de kullanıldı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah 05.00'da ve Eyüpsultan ilçeleri merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Bursa'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 65 şüpheliden 34'ü gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 34 şüpheli gözaltına alındı