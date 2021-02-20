SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Normalleşme 1 Mart'ta başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir son dakika paylaşımı yaptı.
"YERİNDE KARAR İLE KADEMELİ NORMALLEŞECEĞİZ"
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak." ifadelerine yer verdi.
KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda kademeli normalleşme şu şekilde olacak;
İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.
Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.
Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.
Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.
Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.