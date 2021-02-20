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    • 20.02.2021 11:42
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    • 20.02.2021 13:42
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Normalleşme 1 Mart'ta başlıyor

    Son dakika haberi: Başan , geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada il bazında koronavirüs vaka sayısına göre normalleşmenin başlayacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı son dakika paylaşımında "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak." ifadelerine yer verdi. Öte yandan normalleşme adımlarına başlayacak ilk illerden biri de oldu. Bartın Valiliği Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi.

    DHA
    Erdoğan duyurdu! Bakan'dan normalleşme paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir son dakika paylaşımı yaptı.

    "YERİNDE KARAR İLE KADEMELİ NORMALLEŞECEĞİZ"

    Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak." ifadelerine yer verdi.

    KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
    Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda kademeli normalleşme şu şekilde olacak;

    İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.

    Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.

    Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.

    Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.

    Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.

    Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.

        Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Salgın tedbirlerinden etkilenen, sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin olduğunu biliyoruz. Teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletiyoruz. Salgının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Son kabine toplantımızın ardından okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş müjdesini milletimizle paylaştık. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilimizde yüz yüze eğitim ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu süreç devam edecektir." dedi.

        "SALGININ DÜNYA, ÜLKEMİZ VE ŞEHİRLERİMİZDEKİ SEYRİNİ DEĞERLENDİRDİK"
        Kabine toplantısında görüşülen konulara değinen Erdoğan, "Toplantımızda salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimizdeki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi bir fotoğraf ortaya çıkarken kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. İnşaAllah devlet ve millet olarak el ele verip tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5,5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Bunun dünyada neredeyse benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık. Tedariklerini de parça parça gerçekleştiriyoruz. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

        "İLLERİMİZ 4 GRUBA AYRILACAK"
        "Yaptığımız değerlendirmeler ışığında salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları milletimizle paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti; "Mart, aşılamada çok büyük mesafe katedeceğimiz ve yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

            "SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASI İÇİN…"
            "Hala uzaktan eğitimle eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasının da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar hassas davranırsa normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye küresel salgın krizini başarıyla yürütmüş bir ülkedir."             dedi.

            BARTIN NORMALLEŞİYOR
            Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

            1 MART'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK

            Toplantıda alınan kararlara göre 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek.

            5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek.

                ÇARŞAMBA DEZENFEKSİYON YAPILACAK
                Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.

                ÜNİVERSİTE İÇİN ALINAN KARARLAR
                Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek.

                Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.

                    65 YAŞ VE ÜZERİNE PAZARA GİDEBİLECEK
                    65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak.
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                    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Normalleşme 1 Mart'ta başlıyor