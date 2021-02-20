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    • 20.02.2021 10:58
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    95 su telef oldu! Veterinerin yanlış şurup verdiğini iddia etti

    Kargapazarı köyünde besicilik yapan 'ın 95 su iddiaya göre yanlış verilen şurup nedeniyle bir gecede öldü. Hayvanlarının gelişimi için veterinerin kendisine kuzu şurubu yerine şurubu verdiğini öne süren Aral, "Koyunlarımın hepsi doğurmuştu, 100 kuzum vardı. Maalesef 95'i öldü. Bütün emeklerim heba oldu. Destek bekliyorum" dedi.

    DHA
    100 kuzusundan 95'i telef oldu! Veterinere isyan etti

    Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyünde besicilikle geçimini sağlayan Cengiz Aral'ın bir süre önce 100 kuzusu doğdu. Aral, kuzularının gelişimine katkısı olsun, diye veterinerden şurup istedi.

    95 KUZU TELEF OLDU
    Aral'ın iddiasına göre, veteriner, kuzu şurubu yerine yanlışlıkla koyun şurubu verdi. Bu şurubu kuzularına verdikten sonra eve giden Aral, sabah ahıra geldiğinde 95'inin telef olduğunu gördü. Kuzularından 5'i kalan Aral, 1 yıllık emeğinin heba olduğunu söyledi.



    "YANLIŞLIKLA KOYUN ŞURUBU VERDİ"
    Zor durumda olduğunu ve destek beklediğini dile getiren Cengiz Aral, "Kuzularımın gelişimi için veterinerden şurup istedim. O da yanlışlıkla bana koyun şurubu verdi.

        "5 KUZU YAŞIYOR"
        Ben de bunları kuzularıma verdim. Sabah geldiğimde kuzuların hepsinin telef olduğunu gördüm.

        Birkaç tanesini kestim, geri kalanlar da telef oldu. Koyunlarımın hepsi doğurmuştu ve 100 kuzum vardı.

        Maalesef 95'i telef oldu geri 5'i kaldı. Bütün emeklerim heba oldu" dedi.
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