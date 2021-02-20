95 KUZU TELEF OLDU

Aral'ın iddiasına göre, veteriner, kuzu şurubu yerine yanlışlıkla koyun şurubu verdi. Bu şurubu kuzularına verdikten sonra eve giden Aral, sabah ahıra geldiğinde 95'inin telef olduğunu gördü. Kuzularından 5'i kalan Aral, 1 yıllık emeğinin heba olduğunu söyledi.