Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Kademeli normalleşmenin 1 Mart itibariyle başlayacağını ifade etti.



İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarından satır başları ve yeni alınan kararlar;



Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda güvenlikten sağlığa Türkiye'nin gündemindeki tüm meseleleri enine boyuna değerlendirdiklerini belirtti.

Bu çerçevede geçen günlerde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan harekatla ilgili ayrıntılar üzerinde durduklarını aktaran Erdoğan, bu harekatta şehit düşen 3 asker ile PKK'lı teröristler tarafından alçakça katledilen 13 vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz millete başsağlığı diledi.

Türkiye'nin 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, bu uğurda pek çok kayıplar veren, acılar çeken bir ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu süreçte devlet olarak her yolu deneyerek, terör bataklığını kurutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin siyasi ve sosyal çalkantı ile boğuştuğu dönemlerin, terörün en çok azdığı yıllar olduğuna dikkati çekerek, 1990'lı yılların kaotik ortamında terör örgütünün hem askerler, güvenlik güçleri ve diğer kamu görevlileri ile hem de sivil vatandaşlara karşı acımasız saldırılar gerçekleştirdiğini anımsattı.

Örgütün bu dönemde yaptığı katliamlarda bebeklerden çocuklara, kadınlardan yaşlılara kadar ayrım gözetmeksizin herkesi hedef aldığını ifade eden Erdoğan, milletin birlik ve beraberliğine sahip çıkarak, devletin de tüm kurumlarıyla güçlü bir mücadele vererek gözünü kin ve kan bürüyen örgütün hedefine ulaşmasını engellediğini kaydetti.

Erdoğan, bölge ülkelerinin ve küresel güçlerin piyonu haline dönüşen örgütün bir süre kendi kabuğuna çekildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye üzerinde hesabı olan çevreler, 2013 yılından itibaren pek çok araç ile birlikte PKK'yı da yeniden harekete geçirdiler. Bu dönemde terör meselesini suhuletle çözüme kavuşturmak için tüm riskleri göze alarak çeşitli adımlar attık. Hiçbir insanımızın kanı dökülmesin, yüreği yanmasın, analar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın diye her türlü gayreti samimiyetle gösterdik. Buna rağmen milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne göz diken çevrelerle birlikte hareket eden terör örgütü yeniden eylemlere başladı. Özellikle 2015 temmuz ayından itibaren yoğunlaşan saldırılar çeşitli ilçelerimizin çukurlarla kuşatılmaya çalışılmasına kadar vardı. Sur, İdil, Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik, Dargeçit ilçelerimizde yaşanan hadiseler, güvenlik kuvvetlerimizin müdahalesi ile bastırılmıştır. Sadece bununla kalınmamış, sınırlarımız içinde kapsamlı terör operasyonları yürütülmüştür."







"BÜYÜK ÖLÇÜDE BERTARAF EDİLDİ"

Bu saldırıların ardından gelen 15 Temmuz darbe girişiminin, terör olaylarıyla Türkiye'de oluşturulmak istenen iklimin asıl amacını ortaya serdiğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye'ye terörden darbeye her yöntemi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir." dedi.

Sadece 15 Temmuz gecesi 251 kişi şehit olurken 2 bin 734 kişinin yaralanarak gazilik unvanı ile şereflendiğini belirten Erdoğan, güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu kırmak için çok sayıda harekat gerçekleştirildiğini söyledi.

Erdoğan, Fırat Kalkanı ile başlayan, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı ile süren bu harekatlar sayesinde Türkiye'nin Suriye sınırlarının önemli bir bölümünü güvenli hale getirdiklerini vurgulayarak, Irak sınırının ötesinde de terör örgütünün Türkiye'ye sızmasını önlemek üzere kalıcı üs bölgeleri oluşturduklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin temmuz 2015 yılından bugüne kadar sınırları içinde ve dışında yürüttüğü operasyonlarda verdiği şehit sayısı 401'i asker, 443'ü jandarma, 299'u polis, 116'sı güvenlik korucusu olmak üzere 1259'dur. Yine bu dönemde terör örgütlerinin saldırılarında 770 vatandaşımız hayatını kaybederken 5 binin üzerinde vatandaşımız da yaralanmıştır. Buna mukabil aynı dönemde yurtiçinde 6 bin, yurtdışında 6 bin 900 olmak üzere 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edilmiştir. Bu operasyonlarda 1300'e yakın terörist yaralı, yine 1300'ü aşkın terörist sağ ele geçirilirken 2 bin 243 terörist de teslim olmuştur. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi bulmuştur. Bir başka ifade ile terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadronun önemli bir bölümü bu 5 yıllık süreçte büyük ölçüde bertaraf edilmiştir."

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Elbette tek bir şehidimizin tırnağını bile bu teröristlerin topuna birden değişmeyiz ama milletimizin her bir ferdinin, ülkesinin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda karşısındaki ister terörist olsun ister darbeci, gözünü kırpmadan şehadete yürüyeceğinden de kimsenin şüphesi olmasın." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada rakam olarak ifade ettiğimiz her bir şehidimizin, her bir gazimizin, hatta her bir teröristin nihayetinde bir can olduğunu asla unutmuyoruz. Biz ne Batılılar gibi insanı metalaştıran ne PKK ve DEAŞ benzeri sapkın örgütler gibi körü körüne ölümü yücelten ne de FETÖ'cüler gibi iradesini tek kişinin eline teslim eden bir anlayışa sahibiz. Medeniyetimizin temelinde 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı vardır. Önceki akşam UNESCO Yunus Emre Yılı programında bir kez daha rahmetle andığımız büyüklerimiz bize hep 'önce insan' demeyi, hayata insan merkezli bakmayı öğütlemiştir. Evet, bizim ezanımız, bayrağımız, vatanımız başta olmak üzere kutsallarımız söz konusu olduğunda gözümüz dünyayı görmez. Evet, bizim dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip bir millet olarak tarihimiz şanla, şerefle, zaferle doldur. Evet, biz, inancımız ve değerlerimiz yolunda mücadele ederken şehitlik ve gazilik ile müşerref olmayı en üstün vasıf olarak kabul ederiz. Bu vasıfları diğer toplumlardan ayırt edici özelliklerimiz olarak iftiharla da taşırız ama bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Bizim geçmişimizde tek bir coğrafyanın veya toplumun sömürülmesinin ayıbı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Bizim sırtımızda kendi çıkarı için dünyanın kalanını ateşe atma bencilliğinin kamburu yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Ne ecdadımızdan böyle bir miras aldık, ne kendimiz böyle bir zillete bulaştık, ne de evlatlarımıza böyle bir utanç bırakacağız."





KILIÇDAROĞLU'NA GARA TEPKİSİ

Bu ülkenin ikinci büyük partisi durumundaki CHP'ye ne oluyor? Kılıçdaroğlu tamamı yalan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada güya bize sorular soruyor. Tüm ömrü kuytu köşelerde geçmiş bu soruları bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur. Hayatının bir bölümü memuriyetle, diğer kısmı siyasetle geçmiş, kasetle gelmiş de olsa CHP'nin koltuğunu cebren işgal etmiş bir adamcağızdır. Böyle sorular soruyorsa biz bunun arkasında başka niyetler ararız. Her şeyden önce bu zatın PKK terör örgütünün nasıl alçak yapı olduğundan, kimlerden destek aldığından, insanlıkla uzaktan yakından ilgisi bulunmadığından habersiz olduğunu anlıyoruz.

Bu zatın terör örgütlerinin uluslararası alanda nasıl bir aparat olarak kullanıldığından zerre kadar malumatı olmadığını görüyoruz. Operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından, Milli Savunma Bakanı, askerinden, polisine kadar Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunlar kendilerini bu devletin bir mensubu olarak görmedikleri için Suriye'den Karabağ'a kadar yaptığımız hiçbir operasyonu sahiplenmediler.

Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanların yaşanan acı hadise karşısında şahsımızı, devletimizi suçlama konusunda gösterdikleri canhıraş gayretleri takip ediyoruz. Her fırsatta alenen veya sinsice teröristlere arka çıkanların acı verici hadise yaşandığında kürsüden bize parmak sallama riyakarlığına yönelmeleri sadece midemizi bulandırıyor.

Dün Milli Savunma ve İçişleri Bakanımız gidip hem CHP'nin başındaki zatı hem de İYİ Parti'yi bilgilendirdiler. TBMM'de gereken izahatı verdiler. CHP grup toplantısında sergilenen pespayelik söz konusu zatın rezil karakterinin artık iyice bildiğimiz, tanıdığımız tezahüründen başka bir şey değildir."

CHP'nin belediyecilikle başarısızlıklarıyla söylediğim bir ifadeyi Gara'daki operasyonla ilişkilendirecek kadar alçalabilecek bu sufliliği görüyoruz. İlk seçimde bu zatın hak ettiği cevabı alacağından eminim. Ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma özellikle bunları hatırlatmanın faydalı olacağına inanıyorum.





MİLLİ UZAY PROGRAMI

Demokratik ve ekonomik kalkınmamızı ileriye taşıyacak çalışmaları asla ihmal etmiyoruz. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuza sımsıkı sarılıyor, geleceğimizi yüksek teknolojide, araştırma geliştirme, inovasyonda arıyoruz. Milli Uzay Programı'nı geçtiğimiz hafta ilan ettik. Bu alanda gelecek 10 yıldaki hedeflerimizi milletimizle ve tüm dünya ile paylaştık.

Kendimizi adadığımız müddetçe önümüzde hiçbir engel göremiyoruz. Kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen dünyadaki az sayıda ülke arasındayız. Gözünü uzaya dikmiş, kainatın bilinmezlerini çözmeye azmetmiş, tutkulu gençlere, evlatlara sahibiz. Aya ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler yalnızca birkaç adım ötemizdedir."

Bu milletin derdiyle dertlenemediği gibi heyecanını paylaşamayan, heyecanı ile gururlanamayan nasipsizler bu alanda da hemen kendini gösterdiler. Biz samanyolu galaksisi diyoruz onların gözü hala samanda. Buna uzay masalı diyecek kadar küçüldüler. Her adımı yapamazsınız, başaramazsınız diyerek önemsizleştirmeye çalışanları kendi masallarında bırakıp devam edeceğiz.





TOGG'DA SON DURUM

Türkiye'nin otomobili projesi de son sürat devam ediyor. Gemlik'te temelini attığımız fabrikanın inşaatı gece gündüz sürüyor. Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin önemli bir adım attık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu arasında bir işbirliği gerçekleştirildi. Bu sayede meteorolijinin anlık verilerinden yararlanarak sürücüyü bilgilendirecek, yapay zeka ara yüzü ile kendisini gerçekleştirecek.

Üretim cephesinde de Türkiye yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2020 yılının son ayına ilişkin sanayi üretim verilerimiz açıklandı. Sanayi üretimimiz beklentileri aşarak yüzde 9 artış gösterdi. Böylece 2020 yılının son çeyreğinde sanayi üretimini en çok arttıran G-20 ülkesi olmayı başardık. Bu güçlü artış 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacak nadir ülkelerden olduğumuzu bir kez daha teyid etti."

Salgın başladığında IMF Türkiye'nin yüzde 5 daralacağını öngörmüştü. Bugün geldiğimiz noktada IMF önceki tahminini Türkiye'nin büyüyeceği yönünde güncellemek zorunda kaldı. Üretim sektörümüz uluslararası taahhütlerde tüm d ünyaya örnek olacak bir gayret ortaya koydu. Bu başarı ihracatımıza da yansıdı. 169,5 milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak küresel ihracatta payımızı ilk defa yüzde 1'in üzerine çıkardık.

Sermaye piyasalarından otomobil ve konut satışlarına kadar her alanda umut verici gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bıraktık. İnşallah salgın sonrası süreçte ülkemize duyulan güveni çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Organize Sanayi Bölgelerimizdeki elektrik üretim ve tüketimi yüzde 7,3 oranında artarak yeni dönemin işaretlerini vermeye başladı.

Elbette salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, nakti destek, işsizlik ödeneği başlıkları altında 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart'a uzattık.

ÇİFTÇİYE İKİ MÜJDE BİRDEN

Çiftçilerimize iki müjde vermek istiyorum. Bay Kemal çok heyecanlanıyor, bu müjde neydi diye? Gübre desteklerini yüzde 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar yulaf bir dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal.

Organik ve organo mineral gübre kullanan üreticilerimize ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme önerisini 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikleri müddetçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz."





YÜZ YÜZE EĞİTİM

Salgının seyrine göre normalleşme adımlarımızı atıyoruz. Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde ertelenmiş olsa da belirlenen kriter ve takvimlere göre bu süreç devam edecektir.

Salgının dünya, ülkemiz, şehirlerimiz bazında seyrini ayrıntılı olarak değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde iyi bir fotoğraf çıkarken kimi şehirlerde sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. Devlet ve millet olarak elele vererek tedbirlere uyarak bu müsibetin üstesinden geleceğiz.





YERLİ KORONAVİRÜS AŞISI

Şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye olduk. 1. aşı gruplarının kapsamı genişletilirken ikinci aşı sürecine başlandı. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantılarını yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz.



Yerli aşıyı yakından takip ediyoruz. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.





HAFTA SONU SOKAK KISITLAMALARI

Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu kısıtlamasını -illerimizde vaka ve aşılama kriterlerine göre aşamalı bir şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının azalmasıdır. Vatandaşlarımız dikkatli ve hasas darvanır, kendi illerindeki görünümü normalleştirirse takvim o kadar hızlı ilerleyecektir.

Biraz daha sabrederek, fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz. Tüm vatandaşlarımıdan yürüttüğümüz mücadeleye destek vermelerini rica ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, bu duygularla sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Covid-19 nedeniyle hasta yatağında olan vatandaşlarıma sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Bütün sağlık çalışanlarımıza sağlık, sıhhat, ölenlerimize rahmet diliyorum. Tekrar kalın sağlıcakla..."



KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ

"İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz"



"Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir."



"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."



"Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz"



"İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."



"Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."