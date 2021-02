Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Kademeli normalleşmenin 1 Mart itibariyle başlayacağını ifade etti.



İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarından satır başları ve yeni alınan kararlar;



Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda güvenlikten sağlığa Türkiye'nin gündemindeki tüm meseleleri enine boyuna değerlendirdiklerini belirtti.

Bu çerçevede geçen günlerde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan harekatla ilgili ayrıntılar üzerinde durduklarını aktaran Erdoğan, bu harekatta şehit düşen 3 asker ile PKK'lı teröristler tarafından alçakça katledilen 13 vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz millete başsağlığı diledi.

Türkiye'nin 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, bu uğurda pek çok kayıplar veren, acılar çeken bir ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu süreçte devlet olarak her yolu deneyerek, terör bataklığını kurutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin siyasi ve sosyal çalkantı ile boğuştuğu dönemlerin, terörün en çok azdığı yıllar olduğuna dikkati çekerek, 1990'lı yılların kaotik ortamında terör örgütünün hem askerler, güvenlik güçleri ve diğer kamu görevlileri ile hem de sivil vatandaşlara karşı acımasız saldırılar gerçekleştirdiğini anımsattı.

Örgütün bu dönemde yaptığı katliamlarda bebeklerden çocuklara, kadınlardan yaşlılara kadar ayrım gözetmeksizin herkesi hedef aldığını ifade eden Erdoğan, milletin birlik ve beraberliğine sahip çıkarak, devletin de tüm kurumlarıyla güçlü bir mücadele vererek gözünü kin ve kan bürüyen örgütün hedefine ulaşmasını engellediğini kaydetti.

Erdoğan, bölge ülkelerinin ve küresel güçlerin piyonu haline dönüşen örgütün bir süre kendi kabuğuna çekildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:







"BÜYÜK ÖLÇÜDE BERTARAF EDİLDİ"

Bu saldırıların ardından gelen 15 Temmuz darbe girişiminin, terör olaylarıyla Türkiye'de oluşturulmak istenen iklimin asıl amacını ortaya serdiğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye'ye terörden darbeye her yöntemi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir." dedi.

Sadece 15 Temmuz gecesi 251 kişi şehit olurken 2 bin 734 kişinin yaralanarak gazilik unvanı ile şereflendiğini belirten Erdoğan, güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu kırmak için çok sayıda harekat gerçekleştirildiğini söyledi.

Erdoğan, Fırat Kalkanı ile başlayan, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı ile süren bu harekatlar sayesinde Türkiye'nin Suriye sınırlarının önemli bir bölümünü güvenli hale getirdiklerini vurgulayarak, Irak sınırının ötesinde de terör örgütünün Türkiye'ye sızmasını önlemek üzere kalıcı üs bölgeleri oluşturduklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin temmuz 2015 yılından bugüne kadar sınırları içinde ve dışında yürüttüğü operasyonlarda verdiği şehit sayısı 401'i asker, 443'ü jandarma, 299'u polis, 116'sı güvenlik korucusu olmak üzere 1259'dur. Yine bu dönemde terör örgütlerinin saldırılarında 770 vatandaşımız hayatını kaybederken 5 binin üzerinde vatandaşımız da yaralanmıştır. Buna mukabil aynı dönemde yurtiçinde 6 bin, yurtdışında 6 bin 900 olmak üzere 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edilmiştir. Bu operasyonlarda 1300'e yakın terörist yaralı, yine 1300'ü aşkın terörist sağ ele geçirilirken 2 bin 243 terörist de teslim olmuştur. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi bulmuştur. Bir başka ifade ile terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadronun önemli bir bölümü bu 5 yıllık süreçte büyük ölçüde bertaraf edilmiştir."

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Elbette tek bir şehidimizin tırnağını bile bu teröristlerin topuna birden değişmeyiz ama milletimizin her bir ferdinin, ülkesinin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda karşısındaki ister terörist olsun ister darbeci, gözünü kırpmadan şehadete yürüyeceğinden de kimsenin şüphesi olmasın." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada rakam olarak ifade ettiğimiz her bir şehidimizin, her bir gazimizin, hatta her bir teröristin nihayetinde bir can olduğunu asla unutmuyoruz. Biz ne Batılılar gibi insanı metalaştıran ne PKK ve DEAŞ benzeri sapkın örgütler gibi körü körüne ölümü yücelten ne de FETÖ'cüler gibi iradesini tek kişinin eline teslim eden bir anlayışa sahibiz. Medeniyetimizin temelinde 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı vardır. Önceki akşam UNESCO Yunus Emre Yılı programında bir kez daha rahmetle andığımız büyüklerimiz bize hep 'önce insan' demeyi, hayata insan merkezli bakmayı öğütlemiştir. Evet, bizim ezanımız, bayrağımız, vatanımız başta olmak üzere kutsallarımız söz konusu olduğunda gözümüz dünyayı görmez. Evet, bizim dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip bir millet olarak tarihimiz şanla, şerefle, zaferle doldur. Evet, biz, inancımız ve değerlerimiz yolunda mücadele ederken şehitlik ve gazilik ile müşerref olmayı en üstün vasıf olarak kabul ederiz. Bu vasıfları diğer toplumlardan ayırt edici özelliklerimiz olarak iftiharla da taşırız ama bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Bizim geçmişimizde tek bir coğrafyanın veya toplumun sömürülmesinin ayıbı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Bizim sırtımızda kendi çıkarı için dünyanın kalanını ateşe atma bencilliğinin kamburu yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Ne ecdadımızdan böyle bir miras aldık, ne kendimiz böyle bir zillete bulaştık, ne de evlatlarımıza böyle bir utanç bırakacağız."