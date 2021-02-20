



Aralık ayında yüzde 22.32'ye gerileyen baraj doluluk oranları son olarak 9 Ocak 2021 tarihinde en düşük seviye olan 19.16'ya kadar gerilemişti.

SAZLIDERE BARAJI YENİDEN SUYLA DOLDU

Barajlardaki doluluk oranı artışından Sazlıdere Barajı da nasibini aldı. Bir ara kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yüzde 5'lere kadar gerilerken, kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı.