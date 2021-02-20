İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü.
Önce yağmur ardından gelen kar yağışıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor.
DOLULUK YÜZDE 50.03'E ULAŞTI
En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranındaki artış yüzde 30.87'yi buldu. Genel doluluk oranları yüzde 50.03'e ulaştı.
İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl en fazla doluluk oranı yüzde 66.58'le mayıs ayında ölçülmüştü. Bu tarihten itibaren başlayan düşüşte eylül ayında doluluk oranı yüzde 41.95, Kasım ayında yüzde 27.66 olarak kayıtlara geçmişti.