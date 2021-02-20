Avustralya basını, Pfizer/BioNTech CEO'larının hayatını mercek altına aldı.
Dünyayı Coronavirüs'ten kurtaran ikiliden Albert Bourla'nın hikayesi, 1492'li yılların İspanya'sına kadar uzandı. Bourlalar (Bourlas ya da Burla olarak anılan), İspanya'dan göç eden Musevi bir aileydi. Osmanlı'ya sığınan binlerce seferad aile ilk durakları Selanik'ti.
Eli Burla, 1892'de Selanik'te Joseph ve Sara (Salmona) Bourla'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Kardeşi Daniel ile ticaret işine girdi. İstanbul'a göç ettiklerinde, yanlarında hem yüklü miktarda para hem de önemli bir ticaret geleneği getirdi.