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    Koronavirüs aşısının arkasında onlar var: Pfizer'in CEO'su 'nın babasının hikayesi ilham verici

    Pfizer'in CEO'su 'nın babası , ile evlendi. Selanik Nazi'lar tarafından işgal edildi. Anne Sara, şans eseri Nazi kampından kurtuldu. Albert Bourla, 1961'de doğmuş, 1979'da veterinerlik bölümünü bitirmiştir. Bourla Ailesi, ’dan topraklarına göç etti. Ticarete yöneldi. Ülkeye getirdiği iki matbaa makinesinden birini ’ye verdi. , yayın hayatına böyle girdi.

    Aşının hikayesi Bourla başladı

    Avustralya basını, Pfizer/BioNTech CEO'larının hayatını mercek altına aldı.

    Dünyayı Coronavirüs'ten kurtaran ikiliden Albert Bourla'nın hikayesi, 1492'li yılların İspanya'sına kadar uzandı. Bourlalar (Bourlas ya da Burla olarak anılan), İspanya'dan göç eden Musevi bir aileydi. Osmanlı'ya sığınan binlerce seferad aile ilk durakları Selanik'ti.

    Eli Burla, 1892'de Selanik'te Joseph ve Sara (Salmona) Bourla'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Kardeşi Daniel ile ticaret işine girdi. İstanbul'a göç ettiklerinde, yanlarında hem yüklü miktarda para hem de önemli bir ticaret geleneği getirdi.

        İlk şirketlerini 1911'de Galata'da açan iki kardeş ithalat konusunda tekel haline geldi. Eli Burla Marsilya Fransa doğumlu Yvonne Kohen'le evlendi. Sarika ve Nadi isimli iki kızı oldu.

        Bourla, Türkiye Cumhuriyet'inin ilk yıllarından itibaren otomotivden beyaz eşyaya, elektrikli aletlerden ampullere, büro makinalarından fotoğraf ekipmanlarına ve takım tezgahları ticaretine kadar çeşitli kalemlerde ithalat yapıyordu.

        İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye buzdolabı ve elektrik süpürgesi ithalatı ilk olarak Bourla tarafından gerçekleştirilmiştir. Vehbi Koç'un ortağı olarak bilinen Bernar Nahum, Bourla'nın şirketinde çalışırken 1944'te ayrılıp Koç Holding'in tarihinde önemli bir isim olmuştur.

            NAZİ KAMPINDAN KURTULDU
            Pfizer'in CEO'su Albert Bourla'nın babası Mois Bourla, Sara ile evlendi. Selanik Nazi'lar tarafından işgal edildi. Anne Sara, şans eseri Nazi kampından kurtuldu. Albert Bourla, 1961'de doğmuş, 1979'da veterinerlik bölümünü bitirmiştir.

            İLK MATBAA MAKİNESİNİ GETİRDİ
            Hürriyet gazetesi 1 Mayıs 1948'de yayın hayatına başladı. Kağıt, kırtasiye mürekkep ve matbaa malzemelerinde tekel durumunda olan Bourla Biraderler, yurt dışından getirdiği iki matbaa makinesinden birisini Sedat Simavi'ye satmıştı. Hürriyet gazetesi de böyle basılmaya başladı. Sedat Simavi, bu matbaanın parasını bir yıl içinde fazlasıyla çıkardı ve Bourla'lara olan borcunu ödedi

            Danil ve Eli Burla Kardeşler, daha sonra ayrılsalar da uzun süre ortak oldukları için bu isimle anılırlar.

                ALMANYA'YA GÖÇ ETTİ
                Biontech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, Hatay İskenderun'da dünyaya geldi. 4 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya göç etti. Burada eğitim hayatını sürdüren Şahin, liseyi birincilikle bitirdi. Ardından tıp fakültesine girdi. Yolları, Özlem Türeci'yle keşişti. Evlendikleri günü bile laboratuvarda geçirecek kadar bilime tutkun olan ikili, COVİD-19'a karşı aşı geliştirdi.
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                Haberler Yaşam Koronavirüs aşısının arkasında onlar var: Pfizer'in CEO'su Albert Bourla'nın babasının hikayesi ilham verici