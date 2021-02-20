İLK MATBAA MAKİNESİNİ GETİRDİ

Hürriyet gazetesi 1 Mayıs 1948'de yayın hayatına başladı. Kağıt, kırtasiye mürekkep ve matbaa malzemelerinde tekel durumunda olan Bourla Biraderler, yurt dışından getirdiği iki matbaa makinesinden birisini Sedat Simavi'ye satmıştı. Hürriyet gazetesi de böyle basılmaya başladı. Sedat Simavi, bu matbaanın parasını bir yıl içinde fazlasıyla çıkardı ve Bourla'lara olan borcunu ödedi