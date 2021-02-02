BÜYÜK KARLAR ELDE EDİLECEK Mİ?

Ancak, aşı üreticilerinin gerçekte ne kadar para kazanacağı henüz net değil. BBC Türkçe'nin haberine göre aşıların finanse edilme şekli ve aşı üretebilecek firma sayısı nedeniyle büyük karlar elde etme fırsatı kısa ömürlü olabilir.

HÜKÜMETLER VE BAĞIŞÇILAR, AŞI İÇİN PROJELERE MİLYARLARCA DOLAR PARA AYIRDILAR

Aşıya duyulan acil ihtiyaç sebebiyle hükümetler ve bağışçılar, aşı için projelere milyarlarca dolar para ayırdılar. Gates Vakfı gibi kuruluşların yanı sıra Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ve country müzik yıldızı Dolly Parton da dahil olmak üzere tanınmış figürler de aşı harcamalarını destekledi.