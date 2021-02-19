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    • 20.02.2021 01:51
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    'de gürültü ihbarına giden polislere bıçaklı saldırı!

    Son dakika haberi... Şehir eşkıyaları bu kez 'de sahneye çıktı. ilçesinde, gürültü ihbarına giden iki polis bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda bir polis memuru çenesinden diğeri kasığından, saldırgan da çıkan arbedede yaralandı.

    AA
    Bunlar eşkıya!

    Şehir eşkıyaları bu kez Kocaeli'de sahneye çıktı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde, gürültü ihbarına giden iki polis bıçakla yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesinde bir sitedeki daireden gürültü yapıldığı ihbarı alan Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etmek için dairenin kapısına geldi.

    UYARI SONRASI BIÇAKLA SALDIRDI
    Gürültü yapan kişilerden biri uyarıları dikkate almayarak polise bıçakla saldırdı.

    İKİ POLİS YARALANDI
    Olayda bir polis memuru çenesinden diğeri kasığından, saldırgan da çıkan arbedede yaralandı.

        Yaralı polisler arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, saldırgan olay yerine gelen ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çevrede yapılan incelemede, polis ekibine saldırdığı değerlendirilen bir şüpheli de saklandığı yerde yakalandı.

        Olay yeri inceleme ekipleri bıçaklı saldırının yaşandığı sitede delil çalışması yaptı.

        Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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