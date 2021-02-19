Şehir eşkıyaları bu kez Kocaeli'de sahneye çıktı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde, gürültü ihbarına giden iki polis bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesinde bir sitedeki daireden gürültü yapıldığı ihbarı alan Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etmek için dairenin kapısına geldi.
UYARI SONRASI BIÇAKLA SALDIRDI
Gürültü yapan kişilerden biri uyarıları dikkate almayarak polise bıçakla saldırdı.
İKİ POLİS YARALANDI
Olayda bir polis memuru çenesinden diğeri kasığından, saldırgan da çıkan arbedede yaralandı.