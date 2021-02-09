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    • 09.02.2021 13:17
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    basınından 'ye aşı övgüsü: Karmaşadan eser yok!

    Dünyayı ele geçiren koronavirüsün yayılımını engellemek için aşı uygulamasına başlayan ve kısa zaman içerisinde 2,5 milyonu aşkın kişiyi aşılayan , basınında geniş yankı uyandırdı. Alman kanalı tarafından “Aşı karmaşasından eser yok” başlığıyla yapılan ve Türkiye’nin övüldüğü haberde diğer ülkelere göre geç başlanılsa da Türkiye’de aşı kampanyasının sorunsuz ilerlediği belirtildi.

    13 Ocak günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs aşısı olmasıyla başlayan Covid-19 aşısı sürecinde Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon kişi aşı oldu.


    Covid-19 aşılamaları sürecinde hızlı ve koordineli bir şekilde başlayan Türkiye'nin bu başarısı ile ilgili Alman basınında övgü dolu haberler yer aldı.



    'KARMAŞADAN ESER YOK'
    Alman Tagesschau kanalı tarafından "Aşı karmaşasından eser yok" başlığıyla yapılan haberde "Almanya'dakinden daha fazla kişi Türkiye'de aşılanıyor, kampanyada karmaşadan eser yok" ifadelerine yer verildi.

    Covid-19 ile mücadele kapsamında vaka sayıları ve can kaybı sayılarında nüfusa oranla sağlanan başarı daha önce yabancı ülkeler tarafından övgü almıştı.



        Haberde Türkiye'nin aşılamaya diğer ülkelerden daha geç başladığının altı çizilirken, aşılama planlamasının sorunsuz ilerlediğinin altı çizildi. Kısa süre içerisinde Türkiye'de Almanya'dakinden daha fazla kişinin aşılandığı vurgulanırken, "Türkler aşıyı Almanlardan çok sonra aldı. Ancak o zamandan beri yaklaşık 2,5 milyon kişi aşılandı. Almanya'da ise 3 Şubat itibariyle sadece 2,1 milyon kişi aşılanabildi" ifadeleri kullanıldı.

        PRATİKLİK ÖVGÜ KAZANDI'
        Türkiye sağlık sisteminin başlarda eleştirilmesine rağmen aşılama sürecini sorunsuz ilerlettiğinin altı çizilirken Türkiye'nin aşı sürecindeki pratik ve çözüm odaklı tavrı da Alman medyasını etkiledi.

        Tagesschau'da yer alan haberde "Randevular ve organizasyon Türkiye'de çoğunlukla sorunsuz işliyor. Şaşırtıcı derecede basit. Türk aşı hattından önce bir elektronik mesaj alıyorsunuz. Kimlik numaranızla uygulama üzerinden randevu alıyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.

        Haberde aşı sürecine başvuran ve kolaylıkla randevu alıp aşı olan kişilerden örnek verilirken 87 yaşında aşı olan bir Türk'ün "Aşının nasıl çalıştığını veya hangi yan etkilerin ortaya çıktığını bilmediğimiz için önce istemedim. Ama şimdi herkes yavaş yavaş aşı oluyor, ben de bu yüzden yaptım" sözleri haberde öne çıkarılırken aşının ücretsiz olduğunun da altı çizildi.

        KANADA YOKSUL ÜLKELERE VERİLECEK AŞILARI KULLANDI
        Birleşmiş Milletler'in (BM) eski Afrika HIV/AIDS Özel Elçisi Stephen Lewis, Kanada'nın CTV Televizyonunda katıldığı bir programda, Kanada'nın da ortağı olduğu COVAX aşı programındaki gelişmeleri değerlendirdi.

        Lewis, COVAX'ın zengin ülkelerle rekabet edemeyen yoksul ülkelere aşı ulaştırmak için Kanada ve diğer ortaklarca finanse edilen bir oluşum olduğunu hatırlattı.

        Kanada'nın bu programı kendi yararına kullandığını belirten Lewis, bunun yanlış olduğunu ve Kanada'nın bunu yapan ilk G7 ülkesi olduğunu ifade etti.

            ABD
            Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerden ABD şu ana kadar en çok aşı yaptıran ülkelerin başında geliyor. 5 Şubat'taki verilere göre ABD'de bugüne kadar yaklaşık 38 milyon 465 bin kişi en az bir doz aşı yaptırdı. Bu da nüfusun yüzde 11,1'inden fazla kısmının aşılandığı anlamına geliyor.

            ÇİN
            Covid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de ise bugüne kadar en az 31 milyon kişi aşı oldu. Ancak dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin'de halkın sadece yüzde 2,1'i aşı yaptırdı.

            İNGİLTERE
            İngiltere Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya onay veren ilk ülke oldu ve aşılamaya 8 Aralık'ta başladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 31 Ocak 2021 itibariyle 11 milyon 477 binden fazla kişiye aşı vuruldu. Böylelikle nüfusun yüzde 16,9'u ilk doz aşıyı vurulmuş oldu.

            İngiltere, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ikinci aşıya da onay vermişti.

                ALMANYA
                Almanya'da 31 Ocak tarihi verilerine göre ülkede en az 2 milyon 500 bin kişi aşı oldu.

                İSPANYA
                İspanya'da aşılama verileri 5 Şubat tarihli. Buna göre ülkede 1 milyon 988 bin aşılama yapıldı. Aşılama oranı yüzde 425. İspanya Pfizer/BioNTech aşısına onay vermiş
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                Haberler Güncel Alman basınından Türkiye'ye aşı övgüsü: Karmaşadan eser yok!