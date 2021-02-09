



Haberde Türkiye'nin aşılamaya diğer ülkelerden daha geç başladığının altı çizilirken, aşılama planlamasının sorunsuz ilerlediğinin altı çizildi. Kısa süre içerisinde Türkiye'de Almanya'dakinden daha fazla kişinin aşılandığı vurgulanırken, "Türkler aşıyı Almanlardan çok sonra aldı. Ancak o zamandan beri yaklaşık 2,5 milyon kişi aşılandı. Almanya'da ise 3 Şubat itibariyle sadece 2,1 milyon kişi aşılanabildi" ifadeleri kullanıldı.



PRATİKLİK ÖVGÜ KAZANDI'

Türkiye sağlık sisteminin başlarda eleştirilmesine rağmen aşılama sürecini sorunsuz ilerlettiğinin altı çizilirken Türkiye'nin aşı sürecindeki pratik ve çözüm odaklı tavrı da Alman medyasını etkiledi.