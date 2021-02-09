13 Ocak günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs aşısı olmasıyla başlayan Covid-19 aşısı sürecinde Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon kişi aşı oldu.
Covid-19 aşılamaları sürecinde hızlı ve koordineli bir şekilde başlayan Türkiye'nin bu başarısı ile ilgili Alman basınında övgü dolu haberler yer aldı.
'KARMAŞADAN ESER YOK'
Alman Tagesschau kanalı tarafından "Aşı karmaşasından eser yok" başlığıyla yapılan haberde "Almanya'dakinden daha fazla kişi Türkiye'de aşılanıyor, kampanyada karmaşadan eser yok" ifadelerine yer verildi.
Covid-19 ile mücadele kapsamında vaka sayıları ve can kaybı sayılarında nüfusa oranla sağlanan başarı daha önce yabancı ülkeler tarafından övgü almıştı.