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    • 20.02.2021 00:12
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    Karaman'ın Ermenek ilçesinde vaka sayıları yükseldiği için 5 günlük sokak kısıtlaması uygulanacak

    Karaman'ın Ermenek ilçesinde koronavirüs vakalarının yükselmesi sebebiyle 5 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'ten 26 Şubat Cuma saat 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirildi.

    O ilçede vakalar arttı! 5 günlük kısıtlama...

    Koronavirüs vakalarının yükseldiği Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı.

    Ermenek Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı.

    İlçenin mahalle ve köylerinde 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'ten 26 Şubat Cuma saat 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    Bu sürede sadece zorunlu hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli kamu kurumları ve kuruluşların faaliyetlerine devam edecek.

    Vatandaşlar temel ihtiyaçları için ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara yaya olarak gidebilecek

    Bağ ve bahçe bakım işleri yapılmayacak. Cenaze, taziye, akraba ziyaretlerine izin verilmeyecek.

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