Karaman'ın Ermenek ilçesinde vaka sayıları yükseldiği için 5 günlük sokak kısıtlaması uygulanacak

Koronavirüs vakalarının yükseldiği Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı.

Ermenek Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı.

İlçenin mahalle ve köylerinde 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'ten 26 Şubat Cuma saat 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu sürede sadece zorunlu hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli kamu kurumları ve kuruluşların faaliyetlerine devam edecek.

Vatandaşlar temel ihtiyaçları için ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara yaya olarak gidebilecek

Bağ ve bahçe bakım işleri yapılmayacak. Cenaze, taziye, akraba ziyaretlerine izin verilmeyecek.



