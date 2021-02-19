Daha önce sevgilisini darbeden Rubato grubunun solisti Özer Arkun şimdi de uyuşturucuyla gündeme geldi.
EVİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Üsküdar'da polisin yaptığı operasyonda evinde 1 gram esrar ele geçirildiği öğrenilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı.
ŞİDDET VE CİNSEL SALDIRI...
Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıldan 40 yıl 6 ceza istemiyle dava açılan Rubato solisti Özer Arkun'ın evine polis bu akşam uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Üsküdar'daki evine düzenlediği baskında yapılan aramada 1 gram esrar bulunan Arkun, gözaltına alındı.