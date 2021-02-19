ŞİDDET VE CİNSEL SALDIRI...

Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıldan 40 yıl 6 ceza istemiyle dava açılan Rubato solisti Özer Arkun'ın evine polis bu akşam uyuşturucu operasyonu düzenledi.